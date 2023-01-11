Trabzonspor, geçen sezonu mumla arıyor

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor , Alanyaspor karşısında deplasmanda oynadığı maçı 5-0 kaybetti. Bordo-mavililer, şampiyonluk yaşadığı Abdullah Avcı ile birlikte rakibi karşısında en farklı yenilgisini alarak büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Karadeniz ekibinin başında 3. sezonunu geçiren Abdullah Avcı, ligde 86 maçta 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Attığı 133 gole karşılık ise kalesinde 82 gol gördü. Avcı, cezası nedeniyle geçtiğimiz sezon oynanan Giresunspor maçında yedek kulübesinde yer almamıştı. Deneyimli teknik adam döneminde Trabzonspor, şampiyonluk kupası ve 2 Süper Kupayı müzesine getirdi. Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 13 puan gerisinde kaldı. Karadeniz ekibi, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

Zirvedeydi...

Attığı 34 gole karşılık ise kalesinde 13 gol görmüştü ve elde ettiği 42 puanla ligde zirvede yer alıyordu. Bu sezon ise BordoMavililer 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 25 gole karşılık ise kalesinde 25 gol gördü ve 29 puanla 6. sırada yer aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın başına geçtiği 2020-2021 sezonunda takımında başında çıktığı 32 maçta 3 mağlubiyet, şampiyonluğun geldiği 2021-2022 sezonunda 3 mağlubiyet alırken bu sezon ise lig tamamlanmadan 17 maçta 4 mağlubiyet aldı.

Trezeguet yokları oynuyor

Bordo-Mavili forma altında 16 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Trezeguet, son dönemde ise çöküşe geçti. Karagümrük ve Giresunspor karşılaşmalarında skora katkı yapamayan Mısırlı kanat oyuncusu, önceki akşam Alanyaspor mücadelesini de boş geçti. Özellikle etkisiz futbolu ile eleştiri oklarının hedefi olan 28 yaşındaki oyuncunun, Başakşehir mücadelesinde kesik yemesi bekleniyor.

Vitor Hugo Başakşehir'de yok

Karadeniz ekibinde alınan kötü sonuçlar ve oynanan kötü futbolun yanında sakatlıklar da eklenince çöküş kaçınılmaz oldu. Alanyaspor mücadelesinde kötü bir haber daha geldi. Sarı kart gören Vitor Hugo, Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, bu sezon çıktığı 24 maçta 1 kez fileleri havalandırmıştı. 31 yaşınadaki Hugo, savunmanın vazgeçilmez ismiydi.

Deplasmanda 100 gündür yok

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fırtına bu sezon şimdiden lider Galatasaray 'ın 10 puan gerisinde kaldı. Son deplasman maçında Karagümrük'e 4-1 gibi farklı skorla mağlup olan, önceki akşam da Alanya deplasmanında 5-0 kaybeden BordoMavililer'in dış sahadaki galibiyet özlemi 4 karşılaşmaya çıktı. Bu anlamda Karadeniz ekibi, 100 gündür dış sahada 3 puana hasret kaldı.

Bir ilki yaşadılar

Abdullah Avcı, kariyerinde bir ilki yaşadı. Karadeniz devinin hocası büyük bir hayal kırıklığı yaşarken ilk kez takımı bir sezonda üç maçta 4 ve daha fazla gol yedi. Antalyaspor'a 5-2, Karagümrük'e 4-1 ve Alanya'ya da 5-0 kaybeden Avcı'nın öğrencileri, tecrübeli çalıştırıcının hanesine olumsuz yazılacak bir istatistikte başrolü oynadı.

Alanya'ya 3. kez kaybettiler...

Neredeyse her maçta Trabzonspor'a zorluk çıkarmayı başaran Alanyaspor, SüperLig'e yükseldiği 2016-2017 sezonundan bu yana kendi sahasında Fırtına'yı tam 3 kez devirdi. Akdeniz ekibi bu süreçte de BordoMavililer'i, Başakşehir'le birlikte en çok yıkan takım olmayı başardı. Daha önceki dönemlerde ismi Karadeniz deviyle anılan Efecan Karaca da gol perdesini açarken ilkleri yaşadı. Tecrübeli oyuncu hem Fırtına'ya karşı ilk kez gol sevinci yaşadı hem de SüperLig'de ilk kez sol ayağıyla fileleri sarstı.

Antalya'da 10 gol yediler

Bordo-Mavililer, bu sezon Antalya deplasmanlarında oynadığı maçlarda hayal kırıklığı yaşadı. Fırtına, Antalyaspor deplasmanında daha önce 5-2 kaybederken, önceki gün de Alanya'dan 5 gol yedi. İki maçta 10 gol yiyen Bordo-Mavililer, Antalya'da sıfır çekti!