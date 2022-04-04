Trabzonspor Gaziantep mesaisine başladı

Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 16.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı denge çalışmaları gerçekleştirdi. 5’e 2 ve geniş alan oyunları ile devam eden antrenman dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo mavililer Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.