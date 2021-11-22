Trabzonspor-Gaziantep FK maçı son dakika gelişmeleri

Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig’in 13'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK karşısına, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçındaki ilk 11’inden 4 farklı isim ile çıktı. Deneyimli teknik adam, kart cezalısı Uğurcan'ın yerine kalede Erce'ye, savunmada Hüseyin'in yerine cezasını tamamlayıp takıma dönen Edgar Ie'e, orta sahada sakatlığı bulunan Hamsik’in yerine Siopis’e, hücum hattında da sakatlığı bulunan Bakasetas’ın yerine Cornelius’a görev verdi. Cezalı Uğurcan’ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Hüseyin, Hamsik, Bakasetas, Gervinho ve Koita ile Abdulkadir Parmak kadroda yer almadı.

KAPTANLIK PAZUBANDI ABDÜLKADİR ÖMÜR’E

Trabzonspor’da kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyen takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın yokluğunda kaptanlık pazubandını genç oyuncu Abdülkadir Ömür taktı.

PERES 3 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor’da Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının 51’inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan sağ bek Bruno Peres, tedavisinin ardından 3 maç aradan sonra takıma geri döndü. Teknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı kadrosuna dahil ettiği Peres’i yedek kulübesinde oturturken, sağ bekte yine Dorukhan görev aldı.

TRİBÜNLERİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ DOLDU

Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin ardından uzun bir aradan sonra tribünlerin tam kapasiteye çıkarılması sonrasında Trabzonspor'un iç sahada çıktığı ilk maçında bordo-mavili taraftarlar karşılaşmanın hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin önemli kısmını dolduran taraftarlar, maç öncesi futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek verdi. (DHA)







