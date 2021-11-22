Süper Lig’de namağlup zirvede yer alan Trabzonspor, 13. hafta maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yaklaşık 20 ay sonra, Akyazı'da bir lig maçı tam kapasite şekilde oynanacak. Biletlere bugün ilginin artması ve tribünlerin tamamına yakınının dolması bekleniyor. Ligde 30 puanla lider durumda bulunan ve 24 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Bordo-Mavililer, Gaziantep FK karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Karadeniz devinde kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın yokluğunda kaptanlık pazubandını Anthony Nwakaeme takacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamayan Gaziantep ekibi ise Trabzon'da sürpriz peşinde olacak.

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Gaziantep FK maçını Suat Arslanboğa yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor-Gaziantep FK ilk 11'ler:

Trabzonspor: Arda, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Oğuz Ceylan, Recep, Doğan, Maxim, Caulker, Kitsiou, Dicko

Kaptanlık pazubandını Nwakaeme takacak

Nwakaeme, bu sezon ilk kez kaptan olarak sahaya çıkacak... Uğurcan Çakır Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gördüğü için teknik direktör Abdullah Avcı, pazubandı Nijeryalı yıldıza verecek. Nwakaeme, bu akşamki Gaziantep maçında Fırtına’nın en önemli hücum silahı konumunda. Hafta boyunca antrenmanların en neşeli ismi olan ve takım arkadaşlarıyla sürekli şakalaşıp, etrafa gülücükler saçan Nwakaeme, aynı zamanda pek çok idmanın ardından sahada kalıp, ekstra çalışmalar yapmıştı. Milli arada bu maça farklı odaklanan Nwakaeme, şova hazır. Bu sezon ligde 5 kez rakip fileleri havalandıran 32 yaşındaki oyuncu, bu gollerin 3’ünü Akyazı’da kaydetti.

Usta Abdullah Avcı ile çırak Erol Bulut karşı karşıya

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı, aynı zamanda usta ile çırağın taktik savaşına sahne olacak. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir’de yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı’nın 7. kez karşısına çıkacak. Daha önceki 6 mücadelede, Avcı’nın bariz üstünlüğü bulunuyor. Abdullah hoca, 4 kez galip gelirken, 1 maç berabere bitti. Erol Bulut, 1 kez kazandı. Taraflar arasındaki son maç, geçen sezonki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisiydi. Bulut da eski hocası Abdullah Avcı’ya karşı tek galibiyetini, Fenerbahçe’nin başında 1-0’lık skorla almıştı.

Antep deplasmanda kayıp

Avcı, Akyazı’da kazanıp hem geçen sezonki karşılaşmanın rövanşını almak istiyor hem de Galatasaray -Fenerbahçe derbisinin olduğu haftada zirvede farkı iyice açmanın hesaplarını yapıyor. Gaziantep ise bu sezon ligde hiçbir deplasman maçını kazanamadı. Dış sahada çıktığı 6 karşılaşmada 5 yenilgi, 1 beraberlik elde etti.

Taraftar için seferberlik

41 bin kişilik Akyazı’da bugün tribünlerin büyük oranda dolması beklenirken, Trabzon’daki ilçe belediyeleri de harekete geçti. Kritik karşılaşma öncesi tüm ilçelerden, Medical Park Stadı’na ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek ve taraftarların ulaşımı kolaylaşacak. 18.00’de yani maçtan 2 saat önce otobüsler hareket edecek. Te knik direktör Abdullah Avcı hafta içinde yaptığı açıklamada, “Taraftarlarımızı stadyuma davet ediyoruz, tam kapasiteye oynamalıyız” demişti.

25 sene sonra ilk peşindeler

Fırtına, ligde 13. haftalar itibarıyla en iyi başlangıcı 1995-1996 sezonunda yapmış ve 35 puana ulaşmıştı. Trabzonspor’un 2010-2011 sezonunda ise aynı periyotta 30 puanı vardı. Bordo-Mavililer, bugün Gaziantep’i devirmesi halinde puanını 33’e çıkartacak ve 25 sene sonra bir ilki başaracak. Geçen sezondan bu yana 24 maçtır yenilmeyen Bordo-Mavililer, seriyi bir adım daha geliştirmek istiyor.

Trabzonspor'da 4 eksik

Zorlu 90 dakika öncesi Trabzonspor’da kaleci Uğurcan Çakır cezalı, Bakasetas’ın da sakatlığı var. İki önemli eksiğin yanı sıra Koita ile Hüseyin Türkmen de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Bruno Peres ise iyileşti. Milli arada takıma katılan Brezilyalı sağ bek, 21 kişilik kadroda olmaya hazırlanıyor. Abdullah Avcı, maçın gidişatına göre Peres’i sahaya sürecek.

Gaziantep FK'da golcü krizi

Bu sezon deplasmanda hiç kazanamayan ve çıktığı 6 dış saha maçında 5 yenilgi ve 1 beraberlik ile çok kötü bir grafik çizen Gaziantep FK, hücum bölgesinde sıkıntı yaşıyor. Güneydoğu ekibinde forvet Figueiredo cezalı, diğer hücumcular Kenan Özer ile Börven sakat. Muhammet Demir’in ise durumu belirsiz. Sakatlığı bulunan Muhammet’in kesin durumu maç saati belli olacak. Öte yandan Halil İbrahim Pehlivan da Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek.