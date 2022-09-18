Trabzonspor , Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Son 4 lig maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 8 puan kaybı yaşayan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, evinde 3 puanı kapıp kötü gidişe bir son vermeyi hedefliyor. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Galatasaray 'a deplasmanda kaybeden, Ümraniyespor'la evinde berabere kalan Erol Bulut'lu Gaziantep ise zorlu deplasmanda 2 maçlık hasretine nokta koymaya çalışacak.

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor-Gaziantep FK maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor-Gaziantep FK 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sagal, Markovic, Figueiredo.

Usta ve çırak karşı karşıya

Yıllarca Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yapan Erol Bulut, bugün eski hocasına rakip olacak. Taraflar teknik adam olarak 9. kez karşı karşıya gelecek.Geride kalan 8 maçta Avcı’nın büyük üstünlüğü dikkat çekiyor. Galibiyetlerde 5-1 önde bulunan Abdullah hoca, 2 maçta Erol Bulut’la yenişemedi.

Trabzonspor’da son dakika

Sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı bugünkü maçta forma giyemeyecek. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Serkan Asan, Peres, Hüseyin Türkmen ve Visca'nın yanı sıra Dorukhan da oynamayacak. Çekilen MR'ında önemli bir probleme rastlanmayan Larsen ise dün takımla çalıştı. Ancak bugün dinlendirilme ihtimali yüksek. Larsen'in yerine sağ bekte Doğucan başlayabilir.

Gaziantep FK'da son dakika

Sezona iyi başlayan Gaziantep FK, geride kalan 6 haftada sadece 1 kez yenildi, o da deplasmanda Galatasaray’a karşı. Diğer 5 maçın 3’ünde galibiyete uzanan Kırmızı-Siyahlılar’da, bugünkü maç öncesi önemli bir eksik bulunmuyor. Teknik direktör Erol Bulut’un, ideal 11’le sahaya çıkması bekleniyor. Gaziantep FK’nın en önemli kozu, Maxim olacak.

Tribünler dolacak

Kızılyıldız maçına kadar çıktığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet alabilen Trabzonspor’da, taraftarlar yıllar sonra ilk kez Akyazı’da bir maça bu denli ilgi göstermemişti. Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Kızılyıldız mücadelesini yaklaşık 20 bin kişi takip ederken, stadın yarısına yakını boş kalmıştı. 2-1’lik galibiyetle Bordo-Mavili takım beyaz bir sayfa açarken, tribünlerin bu kez dolması bekleniyor. Hem maçın pazar günü oynanması hem de başlama saatinin 17.00 olması nedeniyle taraftarların Akyazı’ya akın edeceği öğrenildi. Dün itibarıyla 32 bin civarında bilet satılırken, bugünkü satışlarla birlikte yaklaşık 35 bin taraftarın takımına destek vermesi öngörülüyor.

Sonraki maç 10 Ekim’de

Taraftarı önünde çıktığı 2 lig maçında yenilmeyen Fırtına, Hatayspor’u 1-0 mağlup etti, Galatasaray’la 0-0 berabere kaldı. Milli ara sonrası 1 Ekim’de deplasmanda Kayserispor mücadelesine çıkacak olan Trabzonspor, en yakın iç saha maçını 10 Ekim’de Kasımpaşa ile oynayacak.

27 maçlık müthiş seri

Trabzonspor, evinde oynadığı son 27 lig maçını kaybetmedi. Taraftarı önünde müthiş bir seriye sahip olan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet ve 10 beraberlik elde etti. Ekim 1994 ile Nisan 1996 arasında 28 maçlık namağlup periyodu bulunan Fırtına, bugün Gaziantep’i devirip, o seriyi tekrarlamak istiyor.