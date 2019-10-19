Trabzonspor – Gaziantep FK maçı kapalı gişe

Özellikle geçen sezondan bu yana Trabzonspor’un her maçına büyük ilgi gösteren ve hem içeride hem de dışarıda oynadığı tüm maçlarda Fırtına’yı yalnız bırakmayan Bordo-Mavili futbolseverler, bugün de Gaziantep FK karşısında Medical Park Stadyumu’nu tamamen dolduracak.

Önceki gün Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada kombinelerin tükendiği ve satışların durdurulduğu belirtilirken, Antep biletlerinin de tamamen bittiği öğrenildi.

Bu paralelde bugün oynanacak mücadelede en az 30 bin taraftarın tribünde olması bekleniyor.