Son 5 lig maçında fire vermeyen Trabzonspor , milli ara öncesinde Beşiktaş 'ı İstanbul'da 2-1 yenerken Uğurcan Çakır'ı kaybetmişti. Milli kalecinin cezası sonrası eldivenler Erce Kardeşler'de olacak. Erce bu sezon hiç süre almamıştı, geçen sezon da 1 kez forma giymişti. O maç da Gaziantep FK karşısındaydı ama deplasmandaydı ve 1-1 sona ermişti. Kart cezalısı Uğurcan'ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Gervinho, Hüseyin Türkmen ve Fode Koita bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tasos Bakasetas, Marek Hamsik ve Bruno Peres için son karar maç saatinde verilecek. Üç ismin de ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Sağ bekte Dorukhan Toköz izlemeye devam edeceğiz, orta üçlü "Berat, Siopis & Abdülkadir Ömür" şeklinde olacak. Hücumun bir kanadında Djaniny, diğerinde Anthony Nwakaeme görev yapacak. En ileride Andreas Cornelius'u izleyeceğiz.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Erol Bulut ile sezona başlayan ve özellikle iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Gaziantep FK, milli ara öncesinde yine iç sahada Kasımpaşa'yı 2-0 yenmeyi başarmıştı. Kenan Özer, Torgeir Börven ve İbrahim Pehlivan sakat. Joao Figueiredo sarı kart cezalısı. Son antrenmanda sakatlanan Muhammet Demir de deplasman kafilesinde yer almadı. Geçen sezonu 20 gol katkısı (15 gol - 5 asist) ile bitiren Muhammet, bu sezon sadece 2 gol atabilmişti ama yine de takımın en önemli hücum silahlarından biriydi. Son maçlarda 3-1-4-2 şeklinde sahaya yayılan Gaziantep FK'da, hücumdaki ikili Nouha Dicko ve Kenan Özer olacak gibi duruyor. Savunma üçlüsünde "Ertuğrul, Djilobodji & Caulker" tercihlerini yapan Erol Bulut, bu üçlünün önünde de Doğan Erdoğan'la oynamayı tercih ediyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor ligdeki son 5 maçını kazandı. Bu 5 maçın 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Gaziantep FK bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta sadece 1 puan toplayabildi. (1 beraberlik - 5 mağlubiyet)

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