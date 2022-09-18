Trabzonspor - Gaziantep FK maçı iddaa oranları

Ferencvaros ve Adana Demirspor yenilgileri sonrası "Kaosa mı sürükleniyor?" dediğimiz Trabzonspor , Kızılyıldız galibiyetiyle hem UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda iddiasını korudu hem de moralini yükseltti. Uzun süreli sakatlıkları olan Edin Vişça, Dorukhan Toköz ve Bruno Peres dışında Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Yusuf Yazıcı, Jean-Philippe Gbamin, Abdülkadir Ömür ve Jens Stryger Larsen'in son durumları maç saati netleşecek. Hüseyin, Gbamin ve Larsen son antrenmanda takımla çalıştı; 3 ismin de maç kadrosunda yer alması bekleniyor. TD Abdullah Avcı sağ bekte Marc Bartra ya da Doğucan Haspolat'ı tercih edecek. Eğer Bartra sağ bekte başlarsa stoperde "Hugo & Denswil" ikilisi olacak ve "8+3 kuralı" nedeniyle Umut Bozok'u ilk 11'de göreceğiz. Eğer Doğucan sağ bekte başlarsa hücumun bir kanadında Djaniny, diğerinde Trezeguet forma giyecek; en ileride de Maxi Gomez olacak.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

İlk 6 haftayı 11 puanla geçen Gaziantep FK; puan kaybı yaptığı Sivasspor ve Ümraniyespor maçlarında penaltıdan gol yerken, Galatasaray maçında ise 90+1'de Stelios Kitsiou'nun kendi kalesine attığı golle sahadan puansız ayrıldı. Takımda göze çarpan eksik bir oyuncu yok. Geçen sezon çoğu maçta 5'li savunma oynatan Erol Bulut, bu sezon 4'lü savunmayı ön planda tutuyor. Bulut, stoperde "Papy Djilobodji & Ertuğrul Ersoy" ikilisini tercih ediyor. Önlerinde Marko Jevtovic'i oynatıyor. Hücum savunma arasında bağlantı kurup takımı ileride organize eden isim Alexandru Maxim... Gole en yakın isim ise Joao Figueiredo. Angelo Sagal, Mustafa Eskihellaç ve Lazar Markovic üçlüsünden ikisi ilk 11'de ve kanatlarda olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor bu sezon 6 maçın 3'ünde ilk golü attı ve bu 3 maçın tamamını kazandı. İlk golü yediği 2 maçı ise kaybetti.

- Gaziantep FK'nın bu sezon oynadığı 6 maçın 5'inde "karşılıklı gol" izledik. Bu 5 maçın 3'ü aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %60'lık kesim Kızılyıldız galibiyetiyle kendine gelen bordo-mavili ekipten Akyazı'da 3 puan bekliyor... %17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.