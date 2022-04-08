Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda bordo-mavililer, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Dün Gaziantep'e gitmesi beklenen bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndaki elverişsiz hava koşullarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Trabzon'da kalmıştı. Bordo-mavililer, bugün saat 1.:30'da gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından özel bir uçak ile saat 16.30'da Gaziantep'e hareket edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bordo-mavililerin dün Gaziantep'e gidememesinden dolayı müsabakayı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'a ertelemişti.