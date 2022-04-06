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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan lider Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştrdiği antrenmanla devam etti.

06 Nisan 2022, Çarşamba 19:44 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan lider Trabzonspor , maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştrdiği antrenmanla devam etti.

Bordo-Mavili ekibin internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 16.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5’e 2 çalışması gerçekleştirildi. İdman çift kale maç ile son buldu.

Bordo-Mavililer yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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