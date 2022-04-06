Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan lider Trabzonspor , maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştrdiği antrenmanla devam etti.

Bordo-Mavili ekibin internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 16.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5’e 2 çalışması gerçekleştirildi. İdman çift kale maç ile son buldu.

Bordo-Mavililer yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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