Trabzonspor-Gaziantep FK maçı (CANLI)

Trabzonspor , Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Son 4 lig maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 8 puan kaybı yaşayan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, evinde 3 puanı kapıp kötü gidişe bir son vermeyi hedefliyor. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Galatasaray 'a deplasmanda kaybeden, Ümraniyespor'la evinde berabere kalan Erol Bulut'lu Gaziantep ise zorlu deplasmanda 2 maçlık hasretine nokta koymaya çalışıyor.

Maç golle başladı

GOL | Mücadelenin 2. dakikasında Gaziantep FK, Maxim'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. İlk tehlike, ilk gol. Soldan şık çalımlarla ceza sahasına giren Alexandru Maxim, çapraz çok iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Gaziantep FK, bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda ilk golü atan taraf oldu.

Direk izin vermedi

Maç tempolu başladı. Dakikalar 5'i gösterdiğinde bu kez Trabzonspor gole yaklaşan taraf oldu. Bakasetas uzaktan sert vurdu, Günay son anda topa dokundu, Günay'ın çeldiği top direğe çarptı.

Markovic farkı 2'ye çıkardı

GOL | Maçın 9. dakikasında Gaziantep FK, Lazar Markovic'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Gaziantep'te savunma arkasına atılan nefis topu çok iyi kontrol eden Lazar Markovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Trezeguet sahnede

GOL | Karşılaşmanın 14. dakikasında Trabzonspor'da bu kez Trezeguet sahneye çıktı ve Trabzonspor adına farkı bire indiren golü kaydetti. Bakasetas'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Trezeguet, yerden çok sert vurdu ve topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi.









Maçın 22. dakikasında Trabzonspor gole yaklaşan taraf oldu. Hamsik'in ceza sahası içindeki Djaniny'e gönderdiği topu Djaniny bekletmeden Umut'a atmak istedi ama savunma araya girdi. Dönen topu Bakasetas içeriye doldurmak istedi ama top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

27. dakikada Trabzonspor bir ataktan daha yararlanamadı. Kalesinde 2 gol gördükten sonra ev sahibi ekip ataklarını sıklaştırdı. Trabzonspor'da Bakasetas ceza sahası dışından çok sert vurdu. Kaleci Günay'ın elinden kaçırdığı topu savunma uzaklaştırdı.

Zorunlu değişiklik

Mücadelenin 31. dakikasında Trabzonspor'da zorunlu bir değişiklik gerçekleşti. Djaniny sakatlandı ve yerini Enis Bardhi'ye bıraktı.

Tehlikeli atak

Karşılaşmanın 35. dakikasında Hamsik'in savunma arkasına gönderdiği harika topu Bardhi tamamlamak istedi ama kaleci Günay net gol fırsatını önledi. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Penaltı ve gol

GOL | Maçın 39. dakikasında Soldan Trezeguet'in ceza sahasına çevirdiği topta Matej Hanousek topa elle müdahale etti ve hakem Mete Kalkavan VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas skoru 2-2'ye getirdi.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Bugün saat 17.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Trabzonspor-Gaziantep FK 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sagal, Markovic, Figueiredo