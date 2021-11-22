Trabzonspor-Gaziantep FK maçı (CANLI)

Süper Lig’de namağlup zirvede yer alan Trabzonspor , 13. hafta maçında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ligde 30 puanla lider durumda bulunan ve 24 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Bordo-Mavililer, Gaziantep FK karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Karadeniz devinde kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyen takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın yokluğunda kaptanlık pazubandını Abdülkadir Ömür taktı. Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamayan Gaziantep ekibi ise Trabzon'da sürpriz peşinde.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır’ın yokluğunda kaptanlık pazubandını Abdülkadir Ömür taktı.

Ev sahibinde sakatlığı tam olarak geçmeyen Marek Hamsik, riske edilmedi ve kadroya alınmadı. Uğurcan'ın yokluğunda ilk 11'de olacağı açıklanan Erce Kardeşler ise ısınma esnasında sakatlandı. Trabzonspor'un kalesini Arda Akbulut koruyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Gaziantep FK, Dicko'nun Vitor Hugo ile girdiği ikili mücadele sonrasında kırmızı kart bekledi. VAR ile görüşen Suat Arslanboğa, devam kararı verdi.

8' Gaziantep FK'da Kitsiou'nun ceza sahası dışından attığı şutta top direğin yanından auta çıktı.

9' Gaziantep ekibi tehlikeli geldi. Maxim'in kullandığı kornerde arka direğe koşu yapan ve kafa vuruşunu yapan Ertuğrul, Edgar'ı geçemedi. Arda'yı geçen topta kaleye yönelen Portekizli stoper, tehlikeyi önledi.

14' Trabzonspor, ilk tehlikeli atağında gole yaklaştı. Nwakaeme'nin pasına hareketlenen Djaniny, topu kontrol etti ve ceza sahasına girer girmez şutunu attı. Araya giren Gaziantep savunması tehlikeyi önlemeyi başardı.

GOL | 19' Trabzonspor, genç yıldızı Abdülkadir Ömür ile golü buldu. Abdülkadir Ömür, sağ taraftan taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest atışta orta-şut karışımı bir vuruş yaptı. Direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0

23' Gaziantep FK'da Ertuğrul Ersoy, Berat Özdemir'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

27' Siopis'in ceza sahası dışından attığı şutta top Gaziantep FK'nın stoperi Ertuğrul'dan döndü. Trabzonspor cephesi penaltı beklerken VAR ile görüşen Suat Arslanboğa, oyunu devam kararı verdi.

GOL | 42' Nwakaeme’nin pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Djaniny, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti, top ağlarla buluştu: 2-0

GOL | 45' Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Djaniny’in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Cornelius, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi.

45+1' Trabzonspor'un 3. golünden önce Dicko'ya faul yapıldığını iddia eden ve sert bir şekilde itiraz eden teknik direktör Erol Bulut ile Rumen orta saha Maxim, sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Erol Bulut, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Oğuz Ceylan'ın yerine Angelo Sagal oyunda.

54' Konuk ekip Gaziantep tehlikeli geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Maxim'in sert şutunda top direğin yanından auta çıktı.

57' Gaziantep FK'nın Yunan sağ beki Kitsiou, Trabzonspor ceza sahasında Nwakaeme'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk takım futbolcuları penaltı bekledi, maçın hakemi Suat Arslanboğa 'devam' dedi ve top kornere çıktı. Maxim'in sağ kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Djilobodji'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Arda Akbulut, son anda çeldi.

60' Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme, rakiplerinden kurtuldu ve ceza sahasına yakın bir bölgeden kendisine şut açısı buldu. Tecrübeli futbolcunun sert şutunda Gaziantep kalecisi Günay, topu güçlükle çelmeyi başardı.

62' Gaziantep ekibi gole çok yaklaştı. Sağ kulvarı iyi kullanan Kitsiou'nun ceza sahası dışının çaprazından attığı şut direkten döndü.

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Trabzonspor-Gaziantep FK hangi kanalda?

Medical Park Stadı'nda oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçını Suat Arslanboğa yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Trabzonspor-Gaziantep FK ilk 11'ler:

Trabzonspor: Arda, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Oğuz Ceylan, Recep, Doğan, Maxim, Caulker, Kitsiou, Dicko

Usta Abdullah Avcı ile çırak Erol Bulut karşı karşıya

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı, aynı zamanda usta ile çırağın taktik savaşına sahne oluyor. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir’de yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı’nın 7. kez karşısına çıkacak. Daha önceki 6 mücadelede, Avcı’nın bariz üstünlüğü bulunuyor. Abdullah hoca, 4 kez galip gelirken, 1 maç berabere bitti. Erol Bulut, 1 kez kazandı. Taraflar arasındaki son maç, geçen sezonki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisiydi. Bulut da eski hocası Abdullah Avcı’ya karşı tek galibiyetini, Fenerbahçe’nin başında 1-0’lık skorla almıştı.

Antep deplasmanda kayıp

Avcı, Akyazı’da kazanıp hem geçen sezonki karşılaşmanın rövanşını almak istiyor hem de Galatasaray -Fenerbahçe derbisinin olduğu haftada zirvede farkı iyice açmanın hesaplarını yapıyor. Gaziantep ise bu sezon ligde hiçbir deplasman maçını kazanamadı. Dış sahada çıktığı 6 karşılaşmada 5 yenilgi, 1 beraberlik elde etti.

25 sene sonra ilk peşinde

Fırtına, ligde 13. haftalar itibarıyla en iyi başlangıcı 1995-1996 sezonunda yapmış ve 35 puana ulaşmıştı. Trabzonspor’un 2010-2011 sezonunda ise aynı periyotta 30 puanı vardı. Bordo-Mavililer, bugün Gaziantep’i devirmesi halinde puanını 33’e çıkartacak ve 25 sene sonra bir ilki başaracak. Geçen sezondan bu yana 24 maçtır yenilmeyen Bordo-Mavililer, seriyi bir adım daha geliştirmek istiyor.