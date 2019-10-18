Trabzonspor - Gaziantep (CANLI)

Süper Lig´de çıktığı son iki maçını kazanan Trabzonspor, 8’inci hafta mücadelesinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Bordo-mavililer, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ligdeki iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve aynı zamanda iç sahadaki 8 maçlık yenilmezlik serisine de devam etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu´nda saat 17.30´da başlayan karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor - Gaziantep FK 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Gaziantep FK: Lodygin, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Erdem, Chibsah, Jefferson, Diarra, Twumasi, Kayode

Kadroda tek değişiklik!

Trabzonspor´da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ile Ogenyi Onazi bu maçta forma giyemeyecek. Hafta içerisinde sakatlanan ve tedavisi devam eden Mikel´in durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Ünal Karaman´ın, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçında sahaya sürdüğü ilk 11´de tek değişikliğe giderek Mikel´i riske etmeyerek bu oyuncunun yerine Doğan´a forma vermesi bekleniyor.

Gaziantep FK ile ilk kez!

Gaziantep FK ile bugüne kadar Ziraat Türkiye Kupası´nda 3 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor, oynayacağı maçla rakibiyle ligde ilk kez mücadele edecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 3 maçta Trabzonspor’un 2 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.



