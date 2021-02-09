Trabzonspor galibiyet serisine sürdürdü

Abdullah Avcı'nın gelişiyle uçuşa geçen Bordo-Mavililer durdurulamıyor... Karadeniz ekibini 17. sırada devralan tecrübeli hoca bir anda takımını zirve için umutlandırırken, serilere de devam ediyor. Yeni Malatya sınavı öncesine kadar son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen, 4 maçtır kazanan ve dış sahada 100 gündür kaybetmeyen Trabzonspor tüm bu halkaları geliştirdi. Malatya deplasmanına çıkan Avcı'nın öğrencileri, Sarı-Kırmızılı rakibini Bakasetas ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 devirdi.

Zorlu periyota giriyor

Zirve yarışında hata yapmayan Fırtına, 7 maçlık yenilmeme serisini 8'e, 4 karşılaşmalık galibiyet halkasını da 5'e çıkarırken, deplasmanda yine kaybetmedi. Öte yandan Malatya'ya karşı da Fırtına son dönemde büyük bir üstünlük sağladı. Trabzonspor, Sarı-Kırmızılılar'a karşı çıktığı son 5 mücadeleyi de kazandı. Engelleri tek tek aşarak üst sıralara tırmanan Karadeniz devi şimdi de Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanya ile karşılaşacağı zorlu periyottan minimum puan kaybıyla çıkarak, zirve iddiasını kanıtlamayı hedefliyor.