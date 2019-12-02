Trabzonspor, Galatasaray serisine veda etti

Süper Lig’de 13. hafta mücadelesinde dün akşam Galatasaray’ı ağırlayan Trabzonspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Alexander Sörloth’un attığı golün ardından maçta 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, Yuto Nagatomo’nun 90. dakikadaki sayısına engel olamayınca Akyazı’da puanlar paylaşıldı. Medical Park Stadyumu’nda taraftarı önünde oyunun başından ikinci yarının sonuna kadar konuk ekip üzerinde ağırlığını hissettiren Bordo-Mavililer, son dakikada büyük şok yaşadı ve bu sonuçla ligdeki puanını 23’e yükseltti. Fırtına, dün akşam Galatasaray karşısında bir geleneği sürdüremedi... Hüseyin Avni Aker Stadı’ndan Akyazı’ya taşınan Bordo- Mavililer, dün akşamki mücadeleye kadar yeni statlarında Galatasaray’la karşılaştıkları 3 maçı da kazanmıştı. Dün de bu sayıyı 4’e çıkarmaya yaklaşan Trabzon, Nagatomo’nun golü sonrasında bu serisine veda etti.

Hesaplar karıştı!

Ligde haftayı 2 puan kaybıyla kapatan Trabzonspor, zirve yarışında büyük bir yara aldı. 2 maç sonra puan kaybeden Ünal Karaman’ın öğrencileri, 14. haftada Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

37 bin Trabzonlu 90'da yıkıldı!

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Getafe maçına fazla ilgi göstermeyen Bordo-Mavililer, Galatasaray karşılaşmasında Medical Park Stadyumu’nun büyük bölümünü doldurdu. Akyazı’da neredeyse tek bir boş koltuk bile kalmazken, müthiş bir atmosfer oluşturuldu. Bir an olsun susmayan Trabzonsporlu futbolseverler, maç boyunca tezahüratlarla Fırtına’ya itici güç olurken, Sarı-Kırmızılılar’ı ise ıslıklarla baskı altına almaya çalıştı. 61. dakikada klasikleşen tribün şov yapıldı. Stadyumda yer alan 37 bin 260 Trabzonsporlu taraftar, son dakikada gelen Galatasaray golü sonrasında büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan konuk ekip Sarı- Kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurup takımlarına destek verdi, son dakikada gelen gol, konuk ekip seyircilerini sevindirdi.



