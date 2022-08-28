Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig 'de 4. haftanın en kritik maçı Trabzon'da oynanacak, geçtiğimiz yılın şampiyonu Abdullah Avcı'lı Trabzonspor ile Okan Buruk ile yeniden zirveyi hedefleyen Galatasaray galibiyet için kozlarını paylaşacak.

Sezona 2 galibiyetle başlamasının ardından Antalyaspor'a kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde ise Kopenhag'e elenen Fırtına, Akyazı'da kazanıp moral depolamayı ve çıkışa geçmeyi hedefliyor. Giresunspor mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor'u mağlup etmeyi başaran Aslan ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp seri yakalama peşinde olacak.

VAR hakemi belli oldu

Akyazı'da oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.









Dev maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre; Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

Orta Hakem: Ali Palabıyık

Ali Palabıyık Yardımcı Hakem: Ceyhun Sesigüzel

Ceyhun Sesigüzel Yardımcı Hakem: Kemal Yılmaz

Kemal Yılmaz 4. Hakem: Burak Şeker

Burak Şeker VAR hakemi: Alper Ulusyo

Alper Ulusyo AVAR hakemi: Serkan Tokat

Rekabette üstünlük Aslan’a ait

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, bugün saat 21.45’te Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar, ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 6 puanla 7. sırada bulunuyor. Bordo-Mavililer de 2 galibiyet ve1 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 9. sırada yer alıyor. Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 133 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Aslan, 59 kez sahadan galip ayrılırken Fırtına ise 44 defa rakibini mağlup etti. 30 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Son 10 maçta ev sahibi

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 karşılaşmada Karadeniz ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde Bordo-Mavililer 4 kez rakibini mağlup etti. Sarı Kırmızılılar ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabaka da berabere tamamlandı. Galatasaray, yeni teknik direktörü Okan Buruk’un yönetiminde zorlu deplasmandan zaferle ayrılıp ikili rekabette de önemli bir adım atmak istiyor.