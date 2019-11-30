Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi son dakika

Galatasaray’da gözler Trabzonspor deplasmanına çevrildi... Teknik direktör Fatih Terim, kritik mücadelede, Brugge karşısında uyguladığı oyun sistemine benzer bir anlayışı tercih edecek. Şampiyonlar Ligi’ndeki maçta rakibini uzatmalarda yediği golle elinden kaçıran Cim Bom’da, takımın ortaya koyduğu mücadele ve futboldan, Terim’in bir hayli memnun kaldığı öğrenildi. Fatih hoca, Trabzonspor karşısına yalnızca birkaç değişiklikle çıkmayı düşünüyor. Bunlardan biri sol bekte Nagatomo - Emre Taşdemir değişikliği olacak. Diğerinde de Marcao’nun savunmadaki partneri değişecek ve Ahmet Çalık ilk 11’e girecek. Brugge karşısında stoper oynayan Donk ise bu defa orta sahada Lemina’nın partneri olacak.

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Kanatlarda yine Feghouli ve Ömer Bayram, ileri uçta da Adem Büyük görev yapacak. Terim’in kafasındaki tek soru işareti, orta sahadaki üçüncü ismin kim olacağı. Verdiği her türlü desteğe rağmen Belhanda’nın performasını yükseltememesi sebebiyle, burada Seri’nin tercih edilmesi ve daha hareketli bir orta saha kurgulanma ihtimali var. Bu durumda Belhanda, Selçuk ve Emre Mor, tecrübeli hocanın ikinci yarıdaki hamle kozları olabilir.

Metin Karabaş

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