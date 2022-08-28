Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi: İlk gol çok kritik

Süper Lig'de 4. haftanın en kritik maçı Trabzon'da oynanacak, geçtiğimiz yılın şampiyonu Abdullah Avcı'lı Trabzonspor ile Okan Buruk ile yeniden zirveyi hedefleyen Galatasaray galibiyet için kozlarını paylaşacak.

Sezona 2 galibiyetle başlamasının ardından Antalyaspor'a kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde ise Kopenhag'e elenen Fırtına, Akyazı'da kazanıp moral depolamayı ve çıkışa geçmeyi hedefliyor. Giresunspor mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor'u mağlup etmeyi başaran Aslan ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp seri yakalama peşinde olacak. İki takımın da 6 puanı bulunuyor.

Avcı'dan yüksek motivasyon

Trabzonspor 'da Antalyaspor yenilgisinin ardından Kopenhag'a da elenmek moralleri epey bozmuştu. Galatasaray 'a karşı ligde oynanacak mücadeleyi çıkış haritasının başlangıcı olarak gören teknik direktör Abdullah Avcı, çarşamba gününden bu yana sadece motivasyon çalışmaları üzerinde durdu. Oyuncularıyla bu süreçte 4 kez uzun soluklu toplantılar yapan Avcı takımın beynini yıkadı. "Ayağa kalkıp kim olduğumuzu gösterme zamanı" diyen deneyimli teknik adamın, futbolcularına, "Şampiyonun kim olduğunu herkese hatırlatın" vurgusunu yaptığı ifade edildi.

Okan Buruk taktiğini belirledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşam sezonun en zorlu karşılaşmalarından birine çıkacak. Tecrübeli teknik adam, zorlu deplasmana takımını en iyi şekilde hazırladı. Taraftarı önünde oldukça etkili maçlar çıkaran rakibi karşısında sürprize izin vermemeyi planlayan Buruk, oyunu takımın en önemli yıldızlarından Mertens’in üzerine kuracak. Başarılı futbolcuyu takım çalışmalarında hücum organizasyonlarının lideri olarak belirleyen Okan hoca, yıldız ismin etkisiyle zorlu rakibi karşısında hakimiyeti elinde tutmayı amaçlıyor. Maç boyunca önde baskı ve rakip yarı alanda topun kapılmasını talep eden Okan Buruk, bu konuda da Oliviera ve Toreria’ya inanıyor.









Zorlu mücadele öncesi yazarımız Erman Özgür bugün yayınlanan köşesinde önemli değerlendirmelerde bulundu ve ilk golü atacak tarafın maçın kaderini belirleyeceğinin altını çizdi.

Yazarımız Erman Özgür'ün zorlu maç öncesi yorumu şu şekilde:

Sezona yönetim, teknik direktör ve transfer konusunda geç başlamış olmanın sancılarına rağmen Gomis’in ekstra katkısı ile oyun anlamında olmasa da skorlar Galatasaray için çok da kötümser olmayı gerektirmiyor. Kadrosunda Mertens, Seferoviç, Torreira ve bu maçları genç yaşlarına rağmen oynamış kaliteli Kerem ve Yunus gibi çok kaliteli isimlerin olması yine Galatasaray için avantaja dönüşebilir. Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi yıpranması ve özellikle forvet hattında giden ya da sakat oyuncuların yerini bir türlü dolduramaması da Galatasaray için önemli. 2 takımın da benzer problemler yaşadığı savunmanın göbeğinde kesicilikleri iyi Nelson ve Abdülkerim’in top kullanma konusunda çabuk düşünmeleri ve az hata yapmaları bu maç için çok belirleyici.

Seferovic muhtemel...

Okan Buruk’un bana göre en zor tercihi ise forvet hattında. Sezona kötü başlayan ve ağır kalan Seferovic mi, yoksa her girdiğinde takımın kritik anlarda kurtarıcısı olan Gomis mi? Bana göre Okan hoca ne olursa olsun en güçlü hamlesi Gomis’i kaybetmektense, aynı zamanda sezon genelinde daha fazla süre alması muhtemel Seferoviç’le başlayıp bu oyuncuyu kazanmak isteyecektir. Son olarak şu an için kırılgan bir ruh haline bürünen Trabzonspor’a karşı maça iyi başlamak ve ilk golü bulabilmek de Galatasaray için maçın hikayesini iyi yazabilmek adına en önemli ayrıntılardan biri. Maçın Galatasaray adına en kritik isimleri ise Mertens, Seferoviç, Nelson ve Muslera olacaktır.

ERMAN ÖZGÜR'ÜN TÜM YAZILARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ







