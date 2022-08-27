Galatasaray ’da zorlu Trabzonspor maçı öncesi gergin bekleyiş hakim... Sarı-kırmızılılarda, ilk 3 haftada sergilenen futbolun tatmin etmemesi ve bazı oyuncuların mutsuzluğu endişe yarattı.

OKAN BURUK HAREKETE GEÇTİ!

Fenerbahçe ve Beşiktaş ’ta bu durumun tersinin yaşandığı ve ezeli rakibin oyuncuların müthiş bir kenetlenme içinde bulunduğu dikkatlerden kaçmadı. Ancak Galatasaray’da bu tablonun henüz yaşanmaması, sarı-kırmızılıları tedirgin etti.

Milliyet'in haberine göre; Florya’daki bu havayı dağıtmak için Ümraniye maçı sonrası oyuncularına iki gün izin veren Teknik Direktör Okan Buruk’un, takımın tamamının bu durumdan etkilenmemesi için harekete geçtiği öğrenildi. Buna karşın şans bulamayan ve kadroya giremeyen oyuncuların yaydığı negatif etkinin sıkıntı yaratmasından çekinildiği öğrenildi.

ERDEN TİMUR GÖRÜŞTÜ

Kerem ve Yunus’un formsuzluğunun ise en kısa sürede son bulmasının beklendiği belirtildi. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’un özel görüşmeler gerçekleştirdiği iki ismin ücretlerinde de kısa dönemde iyileştirmeler yapılacağı bildirildi. Bu noktada görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.









DURSUN ÖZBEK'İN İNANCI TAM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçını kazanacaklarına inandıklarını söyledi. Ataşehir Taç Spor Tesisleri’nde voleybol takımlarının sezon açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, Trabzonspor ile yapılacak maçın güzel geçeceğine inandığını belirterek, “İki takım da çok iddialı. Trabzonspor geçen senenin şampiyonu. Güzel maç olacak ama kazanacağımızı düşünüyorum, biz hazırız” dedi.

Transfere ilişkin konuşmaların kulübe zarar verdiğini aktaran Özbek, gündemlerindeki Mauro Icardi ile ilgili girişimde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya görüşmediği yönünde yanıt verdi. Türk futbolunun son dönemde düşüşte olduğunu söyleyen Özbek, “Bu sene özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde takımımız yok. Finansal problem her zaman çok önemli ama sadece ona bağlamamak gerekiyor. İnşallah bu sene Türk futbolu daha önce bıraktığı pozisyona gelecek ve Türk insanını mutlu edecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.