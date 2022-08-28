Süper Lig'de 4. haftanın en kritik maçı Trabzon'da oynanacak, geçtiğimiz yılın şampiyonu Abdullah Avcı'lı Trabzonspor ile Okan Buruk ile yeniden zirveyi hedefleyen Galatasaray galibiyet için kozlarını paylaşacak. Sezona 2 galibiyetle başlamasının ardından Antalyaspor'a kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde ise Kopenhag'e elenen Fırtına, Akyazı'da kazanıp moral depolamayı ve çıkışa geçmeyi hedefliyor. Giresunspor mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor'u mağlup etmeyi başaran Aslan ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp seri yakalama peşinde olacak. İki takımın da 6 puanı bulunuyor. Trabzonspor, 9. basamakta. Galatasaray ise 7. sırada.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Akyazı'da oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor-Galatasaray ilk 11'ler:

Trabzonspor: Muhammet, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Dorukhan, Bardhi, Trezeguet, Djaniny, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Van Aanholt, Yunus, Oliviera, Toreria, Kerem, Mertens, Seferovic

Uğurcan Çakır şoku

Fırtına'ya maç öncesi kötü haber kaleci Uğurcan'dan geldi. Son idmanda sakatlık geçiren yıldız eldivenin dev müsabakada oynayamayacağı belirtildi. Uğurcan'ın yerine kaleyi Taha Tepe koruyacak.

Abdullah Avcı motivasyon çalışmaları üzerinde durdu

Trabzonspor'da Antalyaspor yenilgisinin ardından Kopenhag'a da elenmek moralleri epey bozmuştu. Galatasaray'a karşı ligde oynanacak mücadeleyi çıkış haritasının başlangıcı olarak gören teknik direktör Abdullah Avcı, çarşamba gününden bu yana sadece motivasyon çalışmaları üzerinde durdu. Oyuncularıyla bu süreçte 4 kez uzun soluklu toplantılar yapan Avcı takımın beynini yıkadı. "Ayağa kalkıp kim olduğumuzu gösterme zamanı" diyen deneyimli teknik adamın, futbolcularına, "Şampiyonun kim olduğunu herkese hatırlatın" vurgusunu yaptığı ifade edildi.

Kâbus geride kaldı

Antalya karşısındaki farklı yenilgiyi de Devler Ligi'ne atılan havluyu da oyuncularına unutturan tecrübeli teknik adam, dünü ise tamamen taktiksel çalışmalarla tamamladı. Galatasaray'a karşı oynanacak olan kurguyu takıma tek tek anlatan Fırtına'nın hocası, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Okan Buruk'un yıkım planı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşam sezonun en zorlu karşılaşmalarından birine çıkacak. Tecrübeli teknik adam, zorlu deplasmana takımını en iyi şekilde hazırladı. Taraftarı önünde oldukça etkili maçlar çıkaran rakibi karşısında sürprize izin vermemeyi planlayan Buruk, oyunu takımın en önemli yıldızlarından Mertens’in üzerine kuracak. Başarılı futbolcuyu takım çalışmalarında hücum organizasyonlarının lideri olarak belirleyen Okan hoca, yıldız ismin etkisiyle zorlu rakibi karşısında hakimiyeti elinde tutmayı amaçlıyor. Maç boyunca önde baskı ve rakip yarı alanda topun kapılmasını talep eden Okan Buruk, bu konuda da Oliviera ve Toreria’ya inanıyor.

Acil yardım butonu Gomis

Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında kanat hattında görev vereceği Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’den 90 dakika boyunca Seferovic’e daha yakın olmasını ve daha fazla orta açmalarını isteyen Okan Buruk, yıldız golcünün fırsatları değerlendirmesini bekleyecek. Okan Buruk, oyunun tıkanması ya da son bölümlere doğru skor bulma zorunluluğu doğması halinde yine son maçların kahramanı Bafetimbi Gomis’i sahaya sürecek.

Avcı, Buruk'a geçit vermiyor

Okan Buruk’un Süper Lig kariyerinde deplasmanda mağlup edemediği teknik direktörler arasında Abdullah Avcı’dan daha fazla konuk olduğu bir meslektaşı bulunmuyor. Rakibini 4 kez konuk eden Avcı, hiç boyun eğmedi. Deneyimli hoca bu seriyi sürdürmeye çalışacak.

Rekabette üstünlük Aslan’a ait

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, bugün saat 21.45’te Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar, ligde 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 6 puanla 7. sırada bulunuyor. Bordo-Mavililer de 2 galibiyet ve1 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 9. sırada yer alıyor. Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 133 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Aslan, 59 kez sahadan galip ayrılırken Fırtına ise 44 defa rakibini mağlup etti. 30 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Son 10 maçta ev sahibi...

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 karşılaşmada Karadeniz ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde Bordo-Mavililer 4 kez rakibini mağlup etti. Sarı Kırmızılılar ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabaka da berabere tamamlandı. Galatasaray, yeni teknik direktörü Okan Buruk’un yönetiminde zorlu deplasmandan zaferle ayrılıp ikili rekabette de önemli bir adım atmak istiyor.

8 eksikle deplasmana...

Galatasaray’da bu akşam deplasmanda oynanacak Trabzonspor mücadelesi öncesindekadro belli oldu. Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau kadroda yer almadı. İşte Trabzon kafilesindeki isimler: “Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Yunus Akgün, Omar Elabdellaoui, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveria, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey.”

Bardhi'den beklenti büyük

İlk Süper Lig maçında Antalyaspor’a iki gol atan Enis Bardhi, Ogenyi Onazi’den bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada duble yapan ilk oyuncu olmuştu. Yıldız oyuncu bugün de Bordo-Mavili takımın önemli kozlarından biri olarak sahaya çıkacak.

Biletlere hücum var

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonsporile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktığı andan itibaren Bordo-Mavili taraftarlar gişelerin önünde sıra tutmuştu. Biletilerin tükendiği ve dev müsabakanın kapalı gişe oynanacağı ifade edildi.