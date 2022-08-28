FC Kopenhag engelini aşamayıp Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalan Trabzonspor , Uğurcan Çakır'ın şok sakatlığıyla sarsıldı. Edin Vişça, Serkan Asan, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen ve Marek Hamsik yok; Anastasios Bakasetas maç saati netleşecek. Uğurcan'ın yerine kalede Muhammet Taha Tepe olacak. Muhammet Taha 2 sezonda 6 kez maç kadrosunda yer aldı ama hiç sahaya çıkmamıştı; 21 yaşındaki genç kaleci için de Galatasaray karşılaşması büyük bir sınav olacak. Stoperde "Marc Bartra & Vitor Hugo" ikilisini izleyeceğiz. Sol kanatta Trezeguet, en ileride Andreas Cornelius forma giyecek. Geçen hafta Antalya deplasmanında 5-2 kaybederken takımın 2 golünü atan Enis Bardhi de ilk 11'de olacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Antalyaspor'dan sonra Ümraniyespor engelini de sonradan oyuna giren Bafetimbi Gomis'le aşan Galatasaray, Trabzon'a 6 eksikle gitti. Sakatlığı bulunan Fredrik Midtsjö ve henüz hazır olmayan Leo Dubois ile birlikte; Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan deplasman kafilesinde yer almadı. Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens'in ilk 11'de olması bekleniyor. Belçikalı yıldız son 2 maçta kenardan gelmişti, ilk kez ilk 11'de mücadeleye başlayacak. Mertens'in arkasında "Lucas Torreira & Sergio Oliveira" ikilisini izleyeceğiz. Kanatlarda Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu forma giyecek. Gole en yakın isim Haris Seferovic olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 6 lig maçının sadece 1'ini Galatasaray kazanabildi. (2 Trabzonspor galibiyeti - 3 beraberlik)

- Abdullah Avcı ile Okan Buruk daha önce 13 kez birbirlerine rakip oldu; Avcı'nın 8 galibiyetine karşılık Buruk 1 galibiyet aldı. (4 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %22'lik kesim kritik eksiklerine rağmen taraftar desteği arkasında olacak bordo-mavililerden galibiyet bekliyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.