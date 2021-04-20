Trabzonspor, Süper Lig'in 36’ncı haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 14.00'te basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, daha sonra havalimanına geçti. Kafile saat 17.00’de özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor’un Galatasaray maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Arda, Edgar, Atakan, Hosseini, Hugo, Serkan, Hüseyin, Marlon, Faruk Can, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Baker, Berat, Flavio, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe ve Djaniny olmak üzere toplam 22 oyuncu bulunuyor. Cezalı olan Yusuf ve sakatlığı bulunan Yunus ile sakatlığının ardından çalışmalarına devam eden Trondsen kafilede yer almadı.

Trabzonspor, yarın saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşacak.

DHA