Trabzonspor - Galatasaray maçı Canlı
Süper Lig'de yeni sezonu en önemli maçlarından birinde Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor kazanma serisini devam ettirmek, Galatasaray ise zorlu deplasmanda 3 puan peşinde... Trabzonspor ve Galatasaray'da teknik direktörler Abdullah Avcı ve Fatih Terim'in zorunlu olarak bazı değişikliklere gitti. Çünkü iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Trabzonspor - Galatasaray maçı detayları ve canlı anlatımı bu sayfada olacak...
Süper Lig'in 4. haftası Trabzonspor - Galatasaray maçına sahne oluyor. Trabzonspor taraftarı önünde şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda rakibini yenerek 4'te 4 yapmak istiyor. Galatasaray ise GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor maçlarından galibiyetle ayrılırken Kasımpaşa ile berabere kaldı. Bordo mavililer, Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek. İki teknik direktör adam Abdullah Avcı ve Fatih Terim, zorunlu olarak bazı değişikliklere gitti. İki takımda da önemli eksikler bulunuyor.
Trabzonspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri...
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Berkan, Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Halil Dervişoğlu
MAÇ BAŞLADI
3.dakikada savunmanın arkasına Cornelius sarktı ancak Luyindama son anda topu rakibinden aldı ve tehlikeyi önledi
SARI KART! 5.dakikada Galatasaray'da Berkan taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
8.dakikada Morutan kaleyi denedi şutu yandan auta gitti
12.dakikada Bakasetas'ın pasında Hamsikl bekletmeden kaleyi denedi ancak şutu isabetli olmadı
GOL! Galatasaray, Emre Kılıç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Savunmanın kaleciye geri pasını iyi takip eden Emre Kılınç topu kontrol eder etmez vuruşunu yaptı ve Uğurcan'ın altından topu filelere gönderdi.
24.dakikada sol kanattan gelen ortaya Cornelius kafayı vurdu şutu auta gitti
26.dakikada sağ kanattan gelen Halil penaltı noktasına doğru çıkardı Cicaldau vurdu şutu kalecide kaldı
NET FIRSAT! 28.dakikada Hamsik ara pasını verdi Cornelius hareketlendi bekletmeden vurdu şutu kaleci Muslera'da kaldı
29.dakikada Morutan ceza sahası dışından çok sert vurdu şutunu kaleci Uğurcan güçlükle çıkardı
30.dakikada yine Cornelius uygun durumda vurdu şutu üstten auta gitti
GOL! Galatasaray, 33.dakikada Emre Kılıç'ın golüyle 2-0 öne geçti. Sağ kanattan Kerem hareketlendi hızlı pasa hamle yaptı kaleci Uğurcan kontrol etmek istedi açılan topu Halil aldı ve hemen oynadı Emre Kılınç boş kaleye vurdu ve golü attı.
SARI KART! 36.dakikada Trabzonspor'da Berat yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve İsmail çıktı yerlerine Yusuf Sarı ve Trondsen girdi
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GOL! Trabzonspor, 41.dakikada Cornelius ile farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına uzun atılan topu Bakasetas kafayla indirdi, Andreas Cornelius önce kontrol etti ardından plase bir vuruşla golü attı
45.dakikada Patrick van Aanholt kendi kazandığı topla rakip yarı sahaya kadar geldi ceza alanına girmeden şutunu çekti ama top savunmadan döndü
İlk yarıyı Galatasaray 2-1 üstün kapattı
İkinci yarı başladı. Galatasaray'da sakatlanan Emre ve orta saha oyuncusu Morutan çıktı yerlerine Babel ve Aytaç Kara girdi
49.dakikada sol kanattan Nwakaeme geldi ortasını yaptı savunma son anda topu çıkardı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 54.dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Trondsen yerine yeni transfer Denswil girdi.
60.dakikada ceza sahası önünde topu alan Kerem sol ayağıyla vurdu şutu farklı biçimde auta gitti
Galatasaray'da 5 eksik
Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli'den yararlanamayacak. Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.
Ligde 12 maçtır yenilmiyor
Galatasaray'ın Süper Lig'de 12 maçtır yenilmiyor.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Bu sezon da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 12 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor.
Hücumda sorun yaşamayan Galatasaray'da savunma alarm veriyor
Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 3 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tamamında en az 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 9 müsabakanın 8'inde ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.
Süper Lig'deki 3 maçta 6 gol atıp 3 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde topun ağlarına gitmesini önleyemedi.
Dev rekabette 132. randevu
Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 131 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 171, Trabzonspor ise 147 kez gol sevinci yaşadı.
Ligde de Galatasaray önde
Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.
Ligde yapılan 96 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 23 müsabaka berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray 124, Trabzonspor ise 110 gol attı.
Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı konuk takım 2-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşmada ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Trabzon'daki lig maçları
Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor.
Trabzonspor, evindeki 48 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 5'i Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 59 golüne, Galatasaray da 59 golle karşılık verdi.
Farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.
Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.
Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.