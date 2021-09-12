Trabzonspor - Galatasaray maçı Canlı





Süper Lig'in 4. haftası Trabzonspor - Galatasaray maçına sahne oluyor. Trabzonspor taraftarı önünde şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda rakibini yenerek 4'te 4 yapmak istiyor. Galatasaray ise GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor maçlarından galibiyetle ayrılırken Kasımpaşa ile berabere kaldı. Bordo mavililer, Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek. İki teknik direktör adam Abdullah Avcı ve Fatih Terim, zorunlu olarak bazı değişikliklere gitti. İki takımda da önemli eksikler bulunuyor.





Trabzonspor - Galatasaray maçı ilk 11'leri...

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Berkan, Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Halil Dervişoğlu





MAÇ BAŞLADI

3.dakikada savunmanın arkasına Cornelius sarktı ancak Luyindama son anda topu rakibinden aldı ve tehlikeyi önledi

SARI KART! 5.dakikada Galatasaray'da Berkan taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

8.dakikada Morutan kaleyi denedi şutu yandan auta gitti

12.dakikada Bakasetas'ın pasında Hamsikl bekletmeden kaleyi denedi ancak şutu isabetli olmadı

GOL! Galatasaray, Emre Kılıç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Savunmanın kaleciye geri pasını iyi takip eden Emre Kılınç topu kontrol eder etmez vuruşunu yaptı ve Uğurcan'ın altından topu filelere gönderdi.

24.dakikada sol kanattan gelen ortaya Cornelius kafayı vurdu şutu auta gitti

26.dakikada sağ kanattan gelen Halil penaltı noktasına doğru çıkardı Cicaldau vurdu şutu kalecide kaldı

NET FIRSAT! 28.dakikada Hamsik ara pasını verdi Cornelius hareketlendi bekletmeden vurdu şutu kaleci Muslera'da kaldı

29.dakikada Morutan ceza sahası dışından çok sert vurdu şutunu kaleci Uğurcan güçlükle çıkardı

30.dakikada yine Cornelius uygun durumda vurdu şutu üstten auta gitti

GOL! Galatasaray, 33.dakikada Emre Kılıç'ın golüyle 2-0 öne geçti. Sağ kanattan Kerem hareketlendi hızlı pasa hamle yaptı kaleci Uğurcan kontrol etmek istedi açılan topu Halil aldı ve hemen oynadı Emre Kılınç boş kaleye vurdu ve golü attı.

SARI KART! 36.dakikada Trabzonspor'da Berat yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve İsmail çıktı yerlerine Yusuf Sarı ve Trondsen girdi









GOL! Trabzonspor, 41.dakikada Cornelius ile farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına uzun atılan topu Bakasetas kafayla indirdi, Andreas Cornelius önce kontrol etti ardından plase bir vuruşla golü attı

45.dakikada Patrick van Aanholt kendi kazandığı topla rakip yarı sahaya kadar geldi ceza alanına girmeden şutunu çekti ama top savunmadan döndü

İlk yarıyı Galatasaray 2-1 üstün kapattı

İkinci yarı başladı. Galatasaray'da sakatlanan Emre ve orta saha oyuncusu Morutan çıktı yerlerine Babel ve Aytaç Kara girdi

49.dakikada sol kanattan Nwakaeme geldi ortasını yaptı savunma son anda topu çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 54.dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Trondsen yerine yeni transfer Denswil girdi.

60.dakikada ceza sahası önünde topu alan Kerem sol ayağıyla vurdu şutu farklı biçimde auta gitti





















Galatasaray'da 5 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli'den yararlanamayacak. Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.

Ligde 12 maçtır yenilmiyor

Galatasaray'ın Süper Lig'de 12 maçtır yenilmiyor.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu sezon da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 12 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Hücumda sorun yaşamayan Galatasaray'da savunma alarm veriyor

Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 3 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tamamında en az 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 9 müsabakanın 8'inde ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.

Süper Lig'deki 3 maçta 6 gol atıp 3 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde topun ağlarına gitmesini önleyemedi.

Dev rekabette 132. randevu

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 131 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 171, Trabzonspor ise 147 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde de Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 96 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 23 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 124, Trabzonspor ise 110 gol attı.

Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı konuk takım 2-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşmada ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Trabzon'daki lig maçları

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 48 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 5'i Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 59 golüne, Galatasaray da 59 golle karşılık verdi.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.