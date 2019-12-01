Trabzonspor - Galatasaray canlı izle canlı yayın

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Ligde son hafta sahasında Başakşehir’e mağlup olan, hafta içi de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Club Brugge ile son dakikalarda yediği golle berabere kalan sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibi karşısında 3 puan alıp ligde zirve yarışından kopmak istemiyor. Ligde son iki maçını kazanan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı ekip karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Mücadele başladı

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Galatasaray, Trabzonspor kalesine yüklenmeye çalışan taraf oldu. Mariano'nun ceza sahasına ortasında Feghouli'nin şutu üstten auta çıktı.

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Maçın 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Ömer, Nzonzi, Lemina,Feghouli,Belhanda, Adem Büyük

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadyumunda oynanab karşılaşma saat 19.00’da başladı. Ali Palabıyık’ın yöneteceği müsabakada Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve serkan Çimen yapıyor. VAR’da ise Yaşar Kemal Uğurlu görev yapıyor. Kritik mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Maçtan notlar

Süper Lig’in 13. haftasında evinde Galatasaray’ı konuk eden Trabzonspor’da ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11’de 1 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray maçının kadrosunda kalede MKE Ankaragücü maçında görev alan Erce Kardeşler’in yerine kart cezası sona eren Uğurcan Çakır’a görev verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Medipol Başakşehir maçında forma giyen Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Babel’e Trabzonspor maçının ilk 11’inde yer vermedi. Terim bu oyuncuların yerine ilk 11’de Muslera, Belhanda, Nagotomo ve Nzonzi’yi oynattı.

Ekuban 9, Sturridge 3 maç sonra kadroda

Trabzonspor’da ayak tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban, 9 lig maçının ardından kadroya dahil oldu. İngiliz forvet Daniel Sturridge ise üç lig maçı sonrası kadroda yer alırken, Galatasaray karşısında yedek soyundu.

Taraftarlar maça ilgi gösterdi

Bordo-mavili takımın taraftarları tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Galatasaray taraftarları ise deplasman tribünündeki yerini alarak takımlarını destekledi. Öte yandan kentte etkili olan sağanak nedeniyle saha çizgileri yeniden çizilerek belirginleştirildi.