Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde son hafta sahasında Başakşehir’e mağlup olan, hafta içi de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Club Brugge ile son dakikalarda yediği golle berabere kalan sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibi karşısında 3 puan alıp ligde zirve yarışından kopmak istemiyor. Ligde son iki maçını kazanan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı ekip karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Galatasaray’da 4 futbolcunun sakatlıkları bulunuyor. Aslan’da sakatlıkları devam eden Radamel Falcao, Florin Andone, Şener Özbayraklı ve Christian Luyindama karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Ali Palabıyık’ın yöneteceği müsabakada Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve serkan Çimen yapacak. VAR’da ise Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. Kritik mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Trabzonspor - Galatasaray 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

Yedekler: Erce, Ivanildo, Serkan, Abdurrahim, Fıratcan, Avdijaj, Doğan, Cafer, Ekuban, Sturridge

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Ömer, Nzonzi, Lemina,Feghouli,Belhanda, Adem Büyük

Yedekler: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Selçuk, Jimmy, Emin, Emrecan, Taylan, Emre Mor

Babel cezalı, Adem ve Belhanda sınırda

Sarı-kırmızılılarda Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sarı kart cezasından dolayı Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Cimbom da ayrıca 2 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Younes Belhanda ile Adem Büyük, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri halinde 14. haftada Türk Telekom Stadyumu’nda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.

Deplasmanda 2 mağlubiyet

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 6 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Cimbom yenilgileri ise Denizlispor ve Beşiktaş karşısında aldı. Aslan, ligde deplasmanda en son oynadığı Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti.

92 mücadelenin 41’inde Cim Bom

Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Sarı- Kırmızılılar, daha önce lig tarihinde Karadeniz ekibiyle 92 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 41’inde galibiyete uzanmayı başaran taraf Galatasaray oldu. Bordo- Mavililer ise 30 galibiyet elde ederken 21 maçta ise iki takım da puanları paylaşmak zorunda kaldı.

Gözler yine Ömer Bayram’da

Sezon başında takımdan gönderilmesi planlanan Ömer Bayram, takımının adeta bel kemiği oldu. Yaptığı asistler ile Sarı-Kırmızılılar’a önemli bir katkı sağlayan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, takımına 5 puan kazandırdı. Şu ana kadar 3 asisti bulunan milli futbolcu, bu alanda Beşiktaşlı Caner Erkin ile zirveyi paylaşıyor.

Sadece ofsaytta lider oldular!

Trabzonspor karşılaşması öncesinde Sarı-Kırmızılılar adına ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Ligde geride kalan mücadeleler baz alındığında Galatasaray, sadece tek bir istatistikte lider. Maç başına 3 kez ofsayta yakalanan Fatih Terim’in öğrencileri, tek başına zirvede yer alıyor.

İlk 45’te Aslan’ın bileği bükülmüyor

Süper Lig’in en az gol yiyen takımı olma unvanını elinde bulunduran Cim Bom, ilk 45 dakikada ise rakiplerine adeta şans tanımıyor. Sarı-Kırmızılılar, geride kalan 12 haftada ilk devrede sadece kalesinde bir kez gol gördü. Galatasaray, sadece 3. haftada 3-2 kazandığı Kayserispor maçında 37. dakikada Pedro Henrique’ye engel olamamıştı.

10 kırmızının 7’si Fırtına’ya

Galatasaray ile Trabzonspor arasında gerçekleşen son 9 mücadele oldukça gergin geçti. Bu karşılaşmalarda iki takımın oyuncularına toplamda 10 kez kırmızı kart çıkarıldı. Bu kartların 7’si Karadeniz ekibinin oyuncularına çıkarken Sarı- Kırmızlı ekip ise 3 kez kızardı.

Gözler yine Sörloth’ta

Norveçli forvet Alexander Sörloth, 12 haftadaki 7 gol, 3 asistlik performansıyla Fırtına’nın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray karşısında da teknik direktör Ünal Karaman’ın en güvendiği isimler arasında yer alıyor. Tecrübeli hoca, 1.95’lik golcüsü için kanat oyuncularına da özel talimat verdi. Karaman, sık sık sağ ve sol kanattan ceza sahası içerisine ortalar yapılmasını istiyor.

Trabzon her alanda Cim Bom’a fark attı

Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesinde ilginç istatistikler ortaya çıktı. Bordo-Mavililer, birçok alanda rakibine fark attı. Karadeniz ekibi, maç başına 14 şut çekti, 20 top kesti. Sarı-Kırmızılılar ise buna karşılık 12 şut ve 13 top kesme ile karşılık verdi. Gol tiplerine bakıldığında ise Aslan, 9 kez açık oyunda gol atarken bu rakam Fırtına’da ise 17 oldu. Ayrıca Cim Bom kontratak ve duran toptan gol sevinci yaşayamadı, Karadeniz ekibi ise 3 kez bu şekilde rakip fileleri havalandırdı.

28 yıllık rekora 3 maç kaldı

Karadeniz ekibi, ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı iç sahada oynadığı son 4 maçtan da mutlu ayrılmayı başaran taraf oldu. 4 maçlık seriyi yakalayan Trabzonspor, son olarak Mart 1991’de rakiplerine karşı daha uzun bir galibiyet serisi elde etmişti. O dönem üst üste 7 mücadelede galibiyete uzanan Bordo-Mavililer, eğer bu karşılaşmadan da üç puanla ayrılmayı başarırsa 28 yıllık rekoru kırması için üç büyüklere karşı alacağı 2 galibiyet yeterli olacak.

Sınırda 3 isim var

Bordo-Mavililer’de Galatasaray karşılaşması öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde, Majid Hosseini, Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme sınırda. Bu 3 futbolcu, kart görmesi halinde gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. Öte yandan kırmızı kart cezalısı olan Abdülkadir Parmak’ın da Sarı-Kırmızılılar ile oynanacak mücadelenin ardından cezası bitecek.