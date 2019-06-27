Trabzonspor Gaibor için şansını zorluyor

Trabzonspor Ekvadorlu orta saha oyuncusu Gaibor için Independiente kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

27 Haziran 2019, Perşembe 08:22
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Trabzonspor Gaibor için şansını zorluyor

Fırtına Fernando Gaibor için bastırıyor. Trabzonspor'un bir süre önce gündemine gelen Ekvadorlu oyuncu için Independiente kulübüyle görüşmelerini aralıksız olarak sürdürdüğü öğrenildi. Arjantin kulübü Gaibor'a iyi bir teklif gelmesi durumunda futbolcunun önünü açmak adına göndereceklerini açıkladı. Bordo- Mavili yönetimin bu oyuncuyu transfer etmek için tüm şartları zorladığı ancak ekonomik koşulların da bu transferin sonucunu belirleyeceği gelen bilgiler arasında.

KATAR VE BAE'DEN TEKLİFLER VAR

Gaibor'a Trabzonspor'un dışında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklifler var.

Kaynak: Takvim

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