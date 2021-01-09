Trabzonspor futbolcularına bütün alacaklarını ödedi

Ahmet Ağaoğlu başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ekonomik anlamda ciddi bir yapılanma sürecine giden ve en büyük hedefi ‘sürdürülebilir yapı’ yaratmak olan Trabzonspor Yönetimi’nin, en hassas olduğu konulardan biri de oyuncu maaşları. Ağaoğlu ve kurmayları, geldikleri günden beri ödemeleri zamanında yapmaya çalışırken, Bordo-Mavili ekipte Aralık ayına ait futbolcu ücretlerinin geçtiğimiz hafta verildiği öğrenildi. Özellikle pandemi sürecinin yarattığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle pek çok Süper Lig kulübü maaşları ödemekte ciddi sorunlar yaşarken, Trabzonspor Yönetimi ise bu konuda çok dikkatli davranıyor. Sadece oyuncu değil, personel ücretleri de zamanında yatırılıyor.

Avcı çok memnun

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, yönetimin özverili çalışmasından çok memnun olduğu ve takım içinde ekonomik problemler yaşanmadığı için oyuncularını sahaya daha iyi motive ettiği öğrenildi. Berat Özdemir’i alarak Avcı’nın yüzünü güldüren yönetim, en az 1-2 takviyeyi de 16 Ocak’taki Antalyaspor maçına kadar yetiştirmek istiyor.