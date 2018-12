Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililerde, Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, ilk yarıda özellikle son haftalarda alınan başarılı sonuçların ardından şehrin havasının değiştiğini söyledi. Şahin, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “Üzerine koya koya, yavaş yavaş gidiyoruz. Bina yaparken önce sömeli, sonra betonu, tuğlayı, sıvasını yapıyoruz. Bu olayı bir inşaat gibi düşünelim. Bir bina bir anda ortaya çıkmıyor” diye konuştu.

“TRABZONSPOR’UN GERÇEKLERİ BELLİ”

Devre arası transfer döneminde A takıma takviyeleri altyapı ve 1461 Trabzon’dan gelecek oyuncularla yapmayı planladıklarını da aktaran Haluk Şahin, altyapının önemine dikkat çekerek, “Maddi anlamda kulübün içinde bulunduğu bir zorluk var. Biz bu kulübün geleceğini kurtarmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken de takımı üst sıralarda tutmayı hedefliyoruz. Trabzonspor hedefsiz olmaz. Hem takımı üst sıralarda tutup hem de borç ödemek, en güzeli olur. Pahalı transferler yaparak kulübü yeniden zarara uğratırız. Aynı sıkıntıların yaşanmasını istemiyoruz. Bizim hedefimiz yarışın içerisinde olmaktır. Her maça üç puan için çıkıyoruz. Yeneriz, kaybederiz, berabere kalırız. Sonuçta futbol bu. Her türlü sonuca açık. Burada amaç; sahada mücadele eden, oyunu her yönüyle güzel bir şekilde ortaya koyan takım oluşturmaktır. Elbette eksiklerimiz var lakin buna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bütün bunların yanında bizim için en önemli konu altyapıdır. Orayı işleyen ve üreten bir merkez haline dönüştürmektir. Bu konuda bayağı bir mesafe katettik. Bugünden yarına bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Ama doğru planlayabilirsiniz. Trabzonspor’un gerçekleri belli. İthal değil, ihraç yapalım. Elbette mevcut kadroda tecrübeli futbolcular da olacak. Olacak ki altyapıdan gelen çocuklarımız da onlarla birlikte gelişecek. Başka yerlerde çözüm aramaya gerek yok. Deyim yerinde ise yağ, tuz, un her şey bizde var. Ustamız da var. Geriye güzel bir şekilde ekmeği yapmak kalıyor” ifadelerini kullandı.

