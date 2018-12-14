Trabzonspor formasıyla şampiyon oldular

Siirt’te 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Programı kapsamında düzenlenen liselerarası futbol müsabakalarının şampiyonu belli oldu. Siirt ve Trabzon arasında kurulan 'Kardeşlik Köprüsü' nedeniyle Trabzonspor'lu olan Vali Ali Fuat Atik’in sene başında hediye ettiği formalarla maçlara çıkan Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi, ilk maçını oynadığı Baykan İmam Hatip Lisesini 15-0 yendi. Şirvan Lisesi'ni 4-1, Abdulhhakim Ayten Anadolu Lisesi'ni 2-0 ve son maçında Şirvan Lisesi'ni 3-0 yenen Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi, şampiyon oldu. 4 maçta toplam 23 gol atıp, 1 gol yiyerek şampiyon olan takım, bu başarıyı teknik heyet ve futbolcularıyla kutladı. Spor lisesi bu galibiyetle bölge sporları şampiyonluğunda Siirt’i temsil edecek.

Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi Müdürü Mehmet Şakir Kayaalp, bordo-mavili forma ile çıktıkları maçta şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Kayaalp, "Bizim için çok anlam ifade eden bordo formalarla maçlarımıza çıktık. 23 gol atıp tek gol yetik. Biz misyon gereği karakterli bir ekip kurulmasını sağladık. İlk günden bugüne kadar Trabzon ile Siirt arasında kardeşlik köprüsü Siirt Valimiz Ali Fuat Atik tarafından tesis edildi. Bize hediye edilen Trabzonspor formalarına yakışır bir futbolla şampiyon olduk. Bu şampiyonluğu ilimize geldiğinden beri bize ve ilimize katkı sağlayan Vali Atik ve ekibine armağan ediyoruz" dedi.

Mehmet Niyazi Deniz / SİİRT (İHA)