Trabzonspor forması giymişti! John Obi Mikel, futbolu bıraktı

Ülkemizde bir dönem Trabzonspor forması da giyen 35 yaşındaki Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, kariyerine son noktayı koyduğunu açıkladı.

Uzun yıllar Chelsea forması giyen ve İngiliz ekibiyle ismini dünya futboluna duyuran John Obi Mikel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emeklilik kararını duyurdu. En son Kuwait SC formasını giyen tecrübeli futbolcu, Kasım 2021'de Kuveyt ekibinden ayrılmasından bu yana boştaydı.

"Bütün güzel şeylerin bir sonu olmalı"

Sosyal medya hesabından "Bütün güzel şeylerin bir sonu olmalı" başlığıyla yaptığı paylaşımda Obi Mikel şu ifadelere yer verdi: "'Bütün güzel şeylerin bir sonu olmalı' diye bir söz vardır ve profesyonel futbol kariyerim için o gün geldi. Kariyerimin son 20 yılına bakıyorum ve başarabildiğim her şeyden çok memnun olduğumu söylemeliyim. Tüm bunlar ailemin, antrenörlerimin, kulüplerin, takım arkadaşlarımın ve en önemlisi sadık taraftarlarımın sarsılmaz desteği olmasaydı mümkün olmazdı. Beklentilerinizi karşılayamadığım günlerde bile beni desteklediniz. Çok teşekkür ederim. Bu bir veda değil, başka bir yolculuğun başlangıcı, hayatımın başka bir bölümü. Geleceğin ne getireceğini dört gözle bekliyorum."

Trabzonspor dönemi

Uzun yıllar Chelsea forması giyen John Obi Mikel, 2019 yılında Trabzonspor'a transfer olmuş, deneyimli orta saha Bordo-Mavili formayı 27 maçta giymişti.

Kariyerinde ise toplamda 498 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 89 kez Nijerya Milli T6akımı'nda görev yapmıştı.



