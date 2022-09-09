Trabzonspor , yeni sezon kadrosunda düşünmediği oyuncusu Fode Koita’nın Kasımpaşa’ya kiralandığını açıkladı.

Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fode Koita bedelsiz olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa’ya sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderildi. Açıklamada, futbolcunun 2022-23 sezonundaki alacaklarının 1 milyon 83 bin Euro’luk kısmının Trabzonspor tarafından ödeneceği belirtildi.

31 yaşındaki golcü futbolcu böylece eski takımına geri dönmüş oldu. Kasımpaşa'dan Fode Koita için ise "Kaldığımız yerden devam! Kasımpaşamıza hoş geldin Koita" ifadeleri kullanıldı.

Fode Koita, 2016-2021 yıllarında da Kasımpaşa'da forma giymişti. Gineli oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen sezon başında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Koita, bordo-mavili takımda Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta bir gole imza attı.