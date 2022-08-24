Trabzonspor 'da Abdullah Avcı’nın kadroda düşünmediği Fode Koita'nın yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan transfer edilen, üst üste sakatlık problemleri yaşayan ve bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Gineli forvet, 1 sezonluğuna Hatayspor'a kiralandı.

Akdeniz ekibi, Erce Kardeşler'in ardından Koita'yı da renklerine bağladı ve bu sezon 2. kez Trabzonspor'dan transfer yaptı. İki kulüp, son prosedürlerinin tamamlanması sonrası resmi açıklamayı yapacak.

Trabzonspor'la Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Koita, geçtiğimiz sezon çıktığı 21 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

Fırtına’daki kariyerinde 21 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Koita’nın forma şansı bulabileceği bir takıma transferine sıcak baktığı gelen haberler arasındaydı. 31 yaşındaki futbolcu, kariyer zirvesini 111 maçta 31 gol 9 asistlik performansı ile Kasımpaşa formasıyla yaşamıştı.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL







