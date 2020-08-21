Trabzonspor Flavio transferinde mutlu sona ulaştı

Kadrosunu Muhammed Taha Tepe, Marlon, Anders Trondsen, Rahmi Anıl Başaran ve Stiven Plaza ile güçlendiren Fırtına bir transferi daha bitirdi. Bordo- Mavili ekip, uzun süredir görüştüğü Brezilyalı Flavio için Bahia ile her konuda el sıkıştı. Karadeniz devi, scout (oyuncu izleme) ekibinin keşfettiği 24 yaşındaki oyuncu için Brezilya kulübüne 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sao Paulo kadrosunda yok

Başarılı oyuncuya da yıllık 700 bin Euro’dan 4 senelik sözleşme öneren Trabzonspor görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Flavio’nun gece oynanan Sao Paulo maçının da kadrosunda yer almaması transferin artık imza aşamasına geldiğini kanıtlıyor. El sıkışan tarafların transferi en kısa zamanda açıklaması bekleniyor.

Yakup Çınar







