Trabzonspor fırtınası başladı!

Sezon başından beri ligde bir türlü istikrarı yakalayamayan ve özellikle deplasmandaki kötü sonuçlarla yıpranan Trabzonspor , 5 günde aldığı 2 galibiyetle ayağa kalktı. 5-0’lık Alanyaspor yenilgisi sonrası taraftarın ve camianın tam destek verdiği Abdullah Avcı, önce 1-0 kazanılan Başakşehir maçıyla rahatladı. Önceki gün de Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor deplasmanında 4-1’lik sonuçla çeyrek finale kalındı. Ümraniye maçının 90 dakikalık bölümü sıkıntılı geçse de, uzatmalarda Bordo-Mavililer kalitesini gösterdi ve farka gitti. Her iki karşılaşmanın ardından “Büyük takım refleksi gösterdik” diyen Abdullah Avcı’yı, memnun eden noktalardan biri de oyuncu performansları oldu. Geçtiğimiz sezonun uzağında bir görüntü çizen Vitor Hugo, Ümraniye maçında 90 artı 3. dakikada attığı kafa golüyle takımını ipten aldı.

‘Kazanarak ilerleyeceğiz’

Yusuf Yazıcı ise ilk gollerini attı. Rakip fileleri iki kez havalandıran Yusuf’u, Avcı maçın ardından tebrik etti ve “Aramıza hoş geldin. Böyle devam edeceğine şüphem yok” dedi. Tecrübeli hocanın artık tek hedefi, uzun bir galibiyet serisi. Soyunma odasında takımla yaptığı konuşmada, “Kazanma alışkanlığını sürdürmemiz lazım. Maç maç gideceğiz ve galip gelerek ilerleyeceğiz. Pes etmediğimiz sürece, sonuna kadar her yarışta olacağız” ifadelerini kullandı.

Fikstür avantajı

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında ciddi bir fikstür avantajına sahip. Bordo-Mavililer, önündeki 6 maçın 4’üneiç sahada çıkacak. Karadeniz ekibi, taraftarı önünde İstanbulspor, Antalyaspor, Ümraniyeve Adana Demirspor’u konuk edecek. Bu süreçte sadece Hatay ve Galatasaray deplasmanlarına gidilecek. Akyazı’da tam 34 maçtır kaybetmeyen Fırtına, bu fikstür fırsatını iyi değerlendirip, zirveile puan farkını iyice indirmek amacında. Karadeniz ekibi, sezonun ilk yarısında aynı 6 maçlık periyotta 4 deplasmana gitmiş ve 3 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik elde etmişti.