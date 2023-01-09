Trabzonspor fırsatı kaçırdı, ilkler yaşandı!

Trabzonspor fırsat haftasını iyi değerlendiremedi... Süper Lig'in 18. haftası üst sıralar için nefes kesen düellolara sahne oldu. Dün dünya derbisi gözüyle bakılan Fenerbahçe - Galatasaray maçında heyecan fırtınası yaşandı, Cim Bom ezeli rakibini Kadıköy'de 3-0 devirerek büyük sükse yarattı. Bugün ise 3. ve 4. sıralarda yer alan Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor kapıştı, mücadeleyi Turuncu-Lacivertliler 2-1 kazandı. Zirve yarışındaki rakiplerinin birbirleriyle oynadığı haftada Trabzonspor da Alanyaspor'un konuğu oldu. Fırtına bu fırsatı değerlendirmeyi ve Giresunspor'un ardından Akdeniz ekibini de yenerek hem seri yakalamayı hem de yarışta yeniden iddialı duruma gelmenin hesaplarını yapıyordu. Ancak planlar tutmadı...





Hugo'dan kötü haber

Fırtına, Alanya'da şoku yaşadı... 14'te Efecan Karaca gol perdesini açtı, 36'da Ahmed Hassan farkı ikiye çıkarttı, 45+7'de de Mısırlı oyuncu ilk yarının sonucunu belirledi: 3-0. Bordo-Mavili ekip büyük bir sarsıntıyla soyunma odasına 3 farklı geride gitti. Üstelik mücadeleye ceza sınırında çıkan Vitor Hugo da 36'da sarı kart görerek Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

2 dakikada 2 direk, 1 gol!

İkinci yarı da Karadeniz temsilcisi için pek farklı olmadı. 73'te Anastasios Bakasetas uzaklardan çok sert vurdu ancak top yan direkten oyun alanına döndü. 2 dakika sonra Akdeniz ekibi Zinedine Ferhat'ın harika çalımı ve şutuyla direğe takılsa da dönen topu Wilson Eduardo tamamladı: 4-0. Bu golün motivasyonuyla baskılı oyuna devam eden Turuncu-Yeşilliler, 78'de de Yusuf Özdemir'in golüyle skoru 5-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi Alanyaspor 5-0 kazandı. Bu sonuçla kendileri adına sezonun en farklı mağlubiyetini alan Trabzonspor 29 puanda kaldı, Alanyaspor ise 24 puana yükseldi.

Fırtına bu sezon esemiyor

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fırtına bu sezon şimdiden lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kaldı. Geride bıraktığımız sezon ilk 17 maçta kalesinde sadece 13 gol gören Karadeniz ekibi bu sezon 25 gole engel olamadı. Son deplasman maçında Karagümrük'e 4-1 gibi farklı skorla mağlup olan bu akşam da Alanya deplasmanında 5-0 kaybeden Bordo-Mavililer'in dış sahadaki galibiyet özlemi 4 karşılaşmaya çıktı.





İlk kez üç maçta farklı mağlubiyet

Abdullah Avcı da kariyerinde bir ilki yaşadı. Karadeniz devinin hocası büyük bir hayal kırıklığı yaşarken ilk kez takımı bir sezonda üç maçta 4 ve daha fazla gol yedi. Antalyaspor'a 5-2, Karagümrük'e 4-1 ve Alanya'ya da 5-0 kaybeden Avcı'nın öğrencileri, tecrübeli çalıştırıcının hanesine olumsuz yazılacak bir istatistikte başrolü oynadı.

İsmi anılıyordu, ilk kez attı

Neredeyse her maçta Trabzonspor'a zorluk çıkarmayı başaran Alanyaspor, Süper Lig'e yükseldiği 2016-2017 sezonundan bu yana kendi sahasında Fırtına'yı tam 3 kez devirdi. Akdeniz ekibi bu süreçte de Bordo-Mavililer'i, Başakşehir'le birlikte en çok yıkan takım olmayı başardı. Daha önceki dönemlerde ismi Karadeniz deviyle anılan Efecan Karaca da gol perdesini açarken ilkleri yaşadı. Tecrübeli oyuncu hem Fırtına'ya karşı ilk kez gol sevinci yaşadı hem de Süper Lig'de ilk kez sol ayağıyla fileleri sarstı.

2016'dan sonra...

Bordo-Mavililer'i attığı iki golle yıkarak galibiyette büyük rol oynayan Ahmed Hassan ise en formda dönemlerinden birini yaşıyor. Alanyaspor formasıyla bu sezon 8 kez ağları havalandıran Mısırlı futbolcu 2016'dan bu yana ilk kez üst üste dört lig maçında gol atma başarısı göstererek eski günlerinin sinyallerini verdi.







