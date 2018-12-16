Trabzonspor fırsat tepti

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalan Trabzonspor’un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Bordo-mavililer, son dakikalarına 2-1 önde girdiği Beşiktaş maçında 90 6. dakikada kalesindeki gole engel olamayarak önemli bir galibiyeti kaçırdı.

Karşılaşmada Hugo Rodallega ve Anthony Nwakaeme’nin fileleri havalandırmasıyla 2-0 öne geçen bordo-mavililer, Onazi’nin kendi kalesine attığı golden sonra Mustafa Pektemek’in 90 6. dakikadaki golüyle 1 puanla yetindi.

Trabzonspor, bu beraberliğin ardından ligde puanını 26’ya çıkardı ve averajla 4. sıraya yükseldi.

Bordo-mavili ekip ligde 13. haftada Fenerbahçe’yi 2-1, 14. haftada Kayserispor’u 2-0 ve 15. haftada da Atiker Konyaspor’u 3-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Deplasmanda Beşiktaş’a kolay kaybetmiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı son 15 lig maçında 11. kez sahadan puanla ayrıldı.

Bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Rodallega, Beşiktaş’ı yine boş geçmedi

Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega, Beşiktaş’a karşı yine gol atma başarısı gösterdi.

Karşılaşmada bordo-mavili takımın ilk golünü kaydeden Kolombiyalı oyuncu, Türkiye kariyerinde Beşiktaş’a karşı oynadığı 7. lig maçında 6. kez fileleri havalandırdı.

Türkiye kariyerine 2015-2016 sezonunda Akhisarspor’da başlayan Rodallega, iki takımın forması altında Beşiktaş ağlarına üçer kez gol attı.

Nwakaeme, 11 maç sonra gol attı

Trabzonspor’u Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçiren golü atan Anthony Nwakaeme, Süper Lig’de 11 maç sonra fileleri havalandırdı.

Bordo-mavili takımın ligin 4. haftasında Galatasaray’ı 4-0 yendiği mücadelede 2 kez fileleri havalandıran Nwakaeme, 11 maç sonra golle tanıştı.

Nwakaeme, bu sezon ligde attığı gol sayısını ise 3’e yükseltti.

Uğurcan kalede güven verdi

Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında yediği 2 gole rağmen sergilediği performansla dikkati çekti.

Beşiktaş’ın ikinci yarıda Güven Yalçın, Domagoj Vida ve Caner Erkin ile yakaladığı pozisyonlarda gole izin vermeyen 22 yaşındaki file bekçisi, alınan 1 puanda önemli rol oynadı.

Bordo-mavili ekipte Onur Recep Kıvrak’ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi devralan Uğurcan, bu sezon forma giydiği 4 maçta 3 gol yedi.

Son 4 haftadaki goller yabancılardan

Trabzonspor’un ligde son 4 haftada kaydettiği 9 golün hepsini yabancı oyuncular kaydetti.

Fenerbahçe’yi Sosa ve Novak, Kayserispor’u Ekuban ile Vahid Amiri ve Atiker Konyaspor’u da Rodallega, Ekuban ve Onazi’nin golleriyle mağlup eden bordo-mavililer, Beşiktaş önünde de 1 puana yabancı oyuncularıyla uzandı.

Karadeniz temsilcisinin Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta golleri Rodallega ile Nwakaeme’den geldi.

Pereira cezalı duruma düştü

Karşılaşmanın 90 2. dakikasında sarı kart gören Trabzonsporlu futbolcu Joao Pereira, cezalı duruma düştü.

Bu sezon dördüncü sarı kartını gören Portekizli oyuncu, gelecek hafta ligde Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.