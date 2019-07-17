Trabzonspor fikstür / 2019-2020 Trabzonspor derbi tarihleri

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Beşiktaş derbileri 6. haftada oynanacak.

17 Temmuz 2019, Çarşamba 21:36 Son Güncelleme:
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Trabzonspor fikstür / 2019-2020 Trabzonspor derbi tarihleri

Süper Lig'de oynanacak 34 haftanın programı ve derbi tarihleri fikstür çekiminde belli olurken, ligin 2'nci haftasında Medipol Başakşehir - Fenerbahçe, 3'ncü haftasında Fenerbahçe - Trabzonspor, 5'inci haftasında Beşiktaş - Medipol Başakşehir, 6'ncı haftasında Trabzonspor - Beşiktaş, Galatasaray - Fenerbahçe, 9'uncu haftasında Beşiktaş - Galatasaray, 12'nci haftasında Medipol Başakşehir - Galatasaray, 13'üncü haftasında Trabzonspor-Galatasaray ve 16'ncı haftasında ise Fenerbahçe - Beşiktaş mücadele edecek.

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