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Trabzonspor, FIFA'dan tazminat alacak

Trabzonspor milli takımda sakatlanan Djaniny'nin 1 ay süren sakatlık süreci için tazminat alacak.

02 Şubat 2022, Çarşamba 08:04 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, FIFA'dan tazminat alacak

Trabzonspor 'un hücumdaki önemli kozlarından Djaniny Semedo, Afrika Kupası'na katılmak için Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na gitmişti. Ancak burada bir sakatlık yaşamıştı.

Fotomaç'ın haberine göre tecrübeli forvet oyuncusunun sakatlık süresi 1 ayı geçtiği için bordo-mavili kulübün tazminat alma hakkı doğdu. Trabzonspor TFF'ye başvurdu. Djaniny'nin 1 aylık maaşı olan 150 bin euro (2 milyon 259 bin TL) TFF aracılığıyla FIFA'dan tahsil edilecek. 30 yaşındaki forvet, bordo-mavili formayla 51 resmi maça çıktı. 15 gol attı, 5 defa da asist yaptı.

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