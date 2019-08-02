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Trabzonspor, Fernandes'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Fernandes'i KAP'a bildirdi

02 Ağustos 2019, Cuma 21:36
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Trabzonspor, Fernandes'i KAP'a bildirdi

İSTANBUL,(DHA) - Trabzonspor, Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in kiralık olarak transferi için kulübü Sporting Lisbon ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: "Portekiz'in Sporting CP Kulübünün profesyonel oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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