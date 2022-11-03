Trabzonspor - Ferencvaros maçı iddaa oranları

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı "bay" geçen Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Kızılyıldız'a deplasmanda 2-1 kaybedip gruptan çıkma şansını son maça bırakmıştı. Bordo-mavililerin son maç öncesi iki avantajı var... Birincisi; Ferencvaros gruptan çıkmayı garantiledi. Macar ekip Trabzonspor'a kaybetse bile grup lideri olarak üst tura adına yazdıracak. İkincisi; hem Kızılyıldız hem de Monaco bir üst tura çıkma ya da Avrupa'da yola devam etme (Konferans Ligi yolu) şanslarını devam ettirmek için çeşitli hesaplar peşinde. Trabzonspor'un Monaco'ya ikili averajda, Kızılyıldız'a da toplam gol sayısında üstünlüğü mevcut. Kısacası Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme; yani grubu ikinci sırada bitirme adına ciddi avantajları söz konusu. Maxi Gomez cezalı, hücum merkezinde Umut Bozok izleyeceğiz. Orta alanda "Gbamin, Hamsik & Bakasetas" üçlüsü olacak. Bir kanatta Djaniny ya da Abdülkadir Ömür, diğerinde Trezeguet forma giyecek.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI İDDAA ORANLARI!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen Ferencvaros, Macaristan'da da 11 maç sonunda (2 maçı eksik) topladığı 27 puanla (9G 2M) ligin zirvesinde yer alıyor. Sağ bek Henry Wingo ve santrfor alternatiflerinden Franck Boli sakat. Orta alandan Muhamed Besic cezalı. TD Stanislav Cherchesov, sıkışık fikstür nedeniyle rotasyon yapabileceğini ama yine de iyi bir futbol ortaya koymak istediklerini açıkladı. Boli'nin yokluğunda gole en yakın isim muhtemelen Ryan Mmaee olacak. 2005'li Krisztian Lisztes mücadeleye ilk 11'de başlayabilir; Denes Dibusz eldivenleri Adam Bogdan'a teslim edebilir. Birçok maçta oyuna sonradan dahil olan Amer Gojak'ı ilk 11'de görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda oynadığı 5 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- Ferencvaros'un Avrupa Ligi grubunda oynadığı 5 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %47'lik kesim bordo-mavili temsilcimizden Akyazı'da 3 puan bekliyor... %16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN’İN TERCİHİ

Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi’nde üzerine düşeni yapıp gruptan çıkarmayı başardı! Şimdi hedef kazanıp grubu lider tamamlamak! Lucescu’nun söylemleri ve bu maça aşırı motive olması, Fenerbahçe’nin bana göre işine gelecektir. Jesus kurt ve başarılı bir teknik adam. Kaldı ki gruplarda sadece 1 puanı bulunan Kiev’in, Fenerbahçe karşısında direnç gösterse de karşı koyamayacağı görüşündeyim. Liderlik hedefi ile sahaya çıkacak olan Fenerbahçe’nin kazanmasını bekliyorum.