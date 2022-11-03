Trabzonspor , Avrupa'da kader maçında... Bordo-Mavililer, Avrupa Ligi'nde bu sezon Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız'ın yer aldığı H Grubu'nda beklentileri karşılayamadı. 5 maçta yalnızca 6 puan elde edebilen Karadeniz devi, son haftaya girilirken 3. sırada yer aldı. Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin 10 puanlı lider Ferencvaros'u devirmekten başka çaresi yok. Bordo Mavililer kazanması halinde Monaco-Kızılyıldız maçında kendi işine yarayacak olan sonucun çıkmasını bekleyecek.

Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bu akşam oynanacak Trabzonspor-Ferencvaros maçını Alman hakem Harm Osmers yönetecek. TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Trabzonspor-Ferencvaros ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Jens Stryger Larsen, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Yusuf Yazıcı

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Djaniny, Naci Ünüvar, Stefano Denswil, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Montassir Lahtimi

Ferencvaros: Denes Dibusz, Henry Wingo, Samy Mmaee, Mats Knoester, Lorand Paszka, Balint Vecsei, Aissa Laidouni, Anderson Esiti, Kristoffer Zachariassen, Ryan Mmaee, Tokmac Nguen

Yedekler: Adam Bogdan, Levente Ori, Xavier Mercier, Adnan Kovacevic, Endre Botka, Damir Redzic, Adam Gyula Bagi, Zeteny Istvan Varga, Balazs Manner

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?

UEFA Avrupa Ligi’nde Trabzonspor’un yoluna devam etmesi için kazanması yetmiyor. Gruptaki diğer maçta da Monaco’nun Kızılyıldız’a takılması gerekiyor. İşte ihtimal hesapları...

● 2.’lik için Trabzonspor’un Ferencvaros maçından mutlaka galibiyet çıkarması şart. Kızılyıldız da Monaco deplasmanından puan çıkartmalı.

● Trabzonspor’un son maçta berabere kalması durumunda, grup üçüncülüğü yani Konferans Ligi bileti garanti gibi gözüküyor.

● İki maçın da berabere bitmesi halinde, bu maçlarda atılan goller önem kazanacak. Trabzonspor’un Kızılyıldız’la averajı eşit ancak attığı gol daha fazla.

● Hem Trabzonspor’un hem de Kızılyıldız’ın son maçlarını kaybetmesi durumunda, puanlar eşit olacağı için son maçlardaki skora göre genel averaja bakılacak.

Akyazı’da hedef 3’te 3

Bu sezon Süper Kupa Finali dahil 19 resmi maça çıkan Trabzonspor, 6 yenilgi aldı. Bu yenilgilerin tamamı deplasmanda yaşandı. Fırtına evinde ise bambaşka bir görüntü sergiliyor. Süper Lig’de tam 30 maçtır Akyazı’da bileği bükülmeyen Bordo-Mavililer, Avrupa’da da paralel bir performans gösterdi. UEFA Avrupa Ligi’nde taraftarı önünde çıktığı Monaco ve Kızılyıldız maçlarını kazanan Karadeniz ekibi, bugün 20.45’te başlayacak kritik maçta Ferencvaros’a da aynı tarifeyi uygulamak istiyor. Akyazı’daki son Sivasspor karşılaşmasında yaklaşık 21 bin taraftarı Fırtına’yı desteklerken, bu maç için satılan bilet sayısı kombinelerle birlikte 30 bin seviyesinde. Trabzonspor, pazar günü ise ligde bu kez Konyaspor’u Akyazı’da konuk edecek.

Fırtına’da 5 eksik

Deplasmandaki Monaco maçında kırmızı kart gören ve 3 karşılaşmadan men cezası alan Maxi Gomez, bugün forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Dorukhan, Visca, Serkan ve Emrehan Gedikli de kadroda yer almayacak. Ligde cezalı olan Yusuf Yazıcı, Ferencvaros mücadelesinde kadrodaki yerini alabilecek.

Ferencvaros çok rahat

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda 5. maçlar sonrası liderliği garantileyen Ferencvaros, bugünkü 90 dakikaya oldukça rahat çıkacak. Macaristan ekibinde teknik direktör Cherchesov, kadroda rotasyona gidebilir. Ferencvaros’ta önemli eksikler de bulunuyor. Civic, Traore, Gojak ve Auzqui sakat. Besic cezalı. Boli’nun durumu belirsiz.

Trabzonspor’un 147. maçı...

Fırtına, bu akşamki karşılaşmayla birlikte Avrupa’da 147. maçına çıkacak. Geride kalan 146 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi alındı. Bu maçlarda rakip fileleri 188 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü. Trabzonspor, Avrupa Ligi’nde ise oynadığı 92 maçta 35 galibiyet, 32 beraberlik ve 35 yenilgi elde etti.

Umut Bozok siftah peşinde

Trabzonspor formasıyla Avrupa 1, ligde 2 golü bulunan Umut Bozok, bunların tamamını deplasmanda kaydetti. Geçtiğimiz sezonun gol kralı, bugün Akyazı’da siftah peşinde. Ferencvaros deplasmanındaki ilk maçta rakip fileleri havalandıran Umut, kart cezalısı Gomez’in yokluğunda Fırtına’nın en önemli hücum kozu olacak.