Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe 'yi konuk ediyor. Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında en çok Visca, Bakasetas, Trezeguet üçlüsüne güveniyor. Tüm hücum planları bu hat üzerinden yapılıyor. İleri uçta İrfan Can’ın yeri garanti gibi görünüyor. Ancak Jorge Jesus’u diğer 2 forma için King, Valencia ve Batshuayi arasında zorlu bir tercih bekliyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da kariyerlerinde ilk kez birbirlerine rakip oluyor.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Akyazı'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği 90 dakika ile ilgili tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de olacak.

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Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Umut

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Crespo, Arao, Ferdi, İrfan Can, King, Valencia

TOD nedir, nasıl üye olunur? TOD TS FB maçı canlı nasıl ve nereden izlenir?

21 Kasım’da Türkiye’de yayın hayatına başlayan beIN MEDIA GROUP’un yeni dijital içerik platformu “TOD”, Spor Toto Süper Lig’in 23, 24, 25 Aralık’ta oynanacak 15’inci hafta karşılaşmalarının tamamını tüm üyelerine ücretsiz yayınlayacak. www.todtv.com.tr adresinden kampanyaya kayıt olan herkes Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi dahil Spor Toto Süper Lig’in 15. hafta maçlarını hiçbir ücret ödemeden izleyebilecek. 23, 24, 25 Aralık 2022 tarihlerindeki Süper Lig karşılaşmalarını kapsayan kampanya www.todtv.com.tr üzerinden üye olma şartı ile geçerlidir. Kampanya detaylarına www.todtv.com.tr adresinden ulaşılabilir.

23 Aralık 2022 Cuma

20.00 - Fraport TAV Antalyaspor – MKE Ankaragücü

20.00 - Hangi Kredi Ümraniyespor – Medipol Başakşehir

24 Aralık 2022 Cumartesi

13.30 - Atakaş Hatayspor – Bitexen Giresunspor

16.00 - Kasımpaşa A.Ş – Demir Grup Sivasspor

19.00 - Trabzonspor A.Ş – Fenerbahçe A.Ş

25 Aralık 2022 Pazar

13.30 - Adana Demirspor A.Ş – Vavacars Fatih Karagümrük

16.00 - Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş A.Ş.

16.00 - Arabam.com Konyaspor – Corendon Alanyaspor

19.00 - Galatasaray A.Ş – İstanbulspor A.Ş

Abdullah Avcı ile Jorge Jesus'un ilk düellosu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbol kariyerlerinde ilk kez bu akşam oynanacak maçta karşılaşacak. Deneyimli teknik adamlar için bir ilk olacak karşılaşmada, hocaların sahada taktik savaşı olacak. Şampiyonluğu hedefleyen her iki takım da zorlu mücadele öncesinde sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı değerlendiren rakipler, kamp dönemi boyunca bugün oynanacak müsabakaya odaklanarak hazırlıklarını yaptı.

Akyazı'daki son maçı Trabzonspor kazandı

Abdullah Avcı, kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı bugüne kadar çıktığı 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 12 mağlubiyet, 5 beraberlik aldı. Trabzonspor’un hocası olarak 4’üncü kez sarı lacivertlilerle karşılaşmaya hazırlanan Avcı, geçmişte oynanan 3 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı. Avcı, rakiplerin geçen sezon oynanan son Akyazı buluşmasında sarı lacivertlileri 3-1 skorla dize getirmişti.

Jorge Jesus'un Trabzonspor’a karşı ilk Süper Lig maçı

Geçmişte Avrupa’nın birçok başarılı kulübünü yöneten Jorge Jesus, Trabzonspor’a karşı ilk Süper Lig maçına çıkacak. Trabzonspor’la Benfica’yı yönettiği dönemde tanışan deneyimli hoca, 2011 yılı UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü turunda oynanan 2 müsabakada beraberlik ve galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmıştı.