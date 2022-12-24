Trabzonspor Fenerbahçe şifresiz canlı izle | TS FB canlı yayın

Dünya Kupası arasından sonra Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de bu hafta tüm gözler Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde. En son 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında 19 galibiyet, 12 beraberlik alarak mağlup olmayan Trabzonspor, yenilmezlik serisini 656 güne taşımaya çalışacak. Fırtına, evinde kazanıp 6 puanlık farkı azaltmak ve “Yarışta ben de varım” mesajı vermek istiyor. Ligde araya lider giren, Avrupa Ligi’ndeki grubunu lider tamamlayıp son 16’ya kalan Kanarya, aranın ardından ilk maçını, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yapmış, evinde 3-1'lik galibiyet alarak son 16'ya yükselmişti. Sarı Lacivertliler, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp yoluna lider devam etmek istiyor.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE CANLI İÇİN TIKLAYINIZ

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Akyazı'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği 90 dakika ile ilgili tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Umut

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Crespo, Arao, Ferdi, İrfan Can, King, Valencia

Trabzonspor - Fenerbahçe arasındaki 132. randevu

İki takım tarihinde ilk kez Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 48 yıllık rekabetin iki takım bugüne dek 132 kez karşı karşıya geldi. Rakipler arasında geride kalan 131 maçta Trabzonspor'un 42 galibiyeti bulunurken, Fenerbahçe'nin ise 50 galibiyeti bulunuyor. 39 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Sarı-lacivertli takımın 165 golüne, bordo-mavililer 146 golle karşılık verdi.

Ligde 98 maç

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 98 maç yaptı. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler 39 galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi ise 25 maçta galibiyetle sahadan ayrıldı. 34 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzon'da üstünlük Trabzonspor'da

İki takım arasında Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 55 maçta Trabzonspor 24, Fenerbahçe ise 18 galibiyet elde etti. 13 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunan ligin son şampiyonu, namağlup serisini korumak ve devre arasına girmeden ligin üst sıralarına tırmanmak için sahada ter dökecek. 48 yıldır süren ezeli rekabette toplam 131 kez karşılaşan ekiplerden Trabzonspor, bu karşılaşmalardan 42 kez zaferle ayrılırken, sarı lacivertliler ise 50 kez galip geldi, 39 müsabaka da beraberlikle tamamlandı. Ligde bugüne kadar 98 kez karşılaşan ekiplerden bordo mavililer 25, sarı lacivertliler 39 kez sahadan galip ayrılırken 34 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

İç sahada 31 maçtır namağlup

İç sahada 31 maçlık yenilmezlik serisini sürdüren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur maçında Samsunspor’u 3-0 mağlup ederek seriyi bozmadı. Yarın oynanacak zorlu derbiden de galibiyetle ayrılmayı planlayan Karadeniz ekibi sahadan namağlup ayrılırsa 655 gündür devam eden yenilmezlik serisini sürdürecek. Bordo mavililer sahasında son olarak 8 Mart 2021’de Corendon Alanyaspor’a karşı oynadığı maçta rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

Abdullah Avcı ile Jorge Jesus'un ilk düellosu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbol kariyerlerinde ilk kez bu akşam oynanacak maçta karşılaşacak. Deneyimli teknik adamlar için bir ilk olacak karşılaşmada, hocaların sahada taktik savaşı olacak. Şampiyonluğu hedefleyen her iki takım da zorlu mücadele öncesinde sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı değerlendiren rakipler, kamp dönemi boyunca bugün oynanacak müsabakaya odaklanarak hazırlıklarını yaptı.

Akyazı'daki son maçı Trabzonspor kazandı

Abdullah Avcı, kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı bugüne kadar çıktığı 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 12 mağlubiyet, 5 beraberlik aldı. Trabzonspor’un hocası olarak 4’üncü kez sarı lacivertlilerle karşılaşmaya hazırlanan Avcı, geçmişte oynanan 3 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı. Avcı, rakiplerin geçen sezon oynanan son Akyazı buluşmasında sarı lacivertlileri 3-1 skorla dize getirmişti.

Jorge Jesus'un Trabzonspor’a karşı ilk Süper Lig maçı

Geçmişte Avrupa’nın birçok başarılı kulübünü yöneten Jorge Jesus, Trabzonspor’a karşı ilk Süper Lig maçına çıkacak. Trabzonspor’la Benfica’yı yönettiği dönemde tanışan deneyimli hoca, 2011 yılı UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü turunda oynanan 2 müsabakada beraberlik ve galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmıştı.

Edin Visca dönüyor

Süper Lig’in 2’nci haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçında kolu kırılarak aylarca sahadan uzak kalan Edin Visca, son oynanan Samsunspor maçında kas spazmı yaşadığı için dinlendirilerek kadroda yer almamıştı. Hızlı bir geri dönüş yapması beklenen Boşnak golcünün ilk 11’de olması bekleniyor. Yine kas spazmı yaşadığı için Samsunspor maçında riske edilmeyen Siopis’in de kadroda olması beklenirken, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Antalya kampını kaçıran oyunculardan Maxi Gomez’in yerine Umut Bozok’un forma giyeceği tahmin ediliyor.