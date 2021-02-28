Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig'in 27. haftasındaki dev maçta Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görevlendirildi.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşmada Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yardımcı hakemlik görevlerini üstleneceklerdi. Dördüncü hakem olarak Ali Şansalan'ın görev alacağı maçta VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu.

VAR'da Cüneyt Çakır görev yaparken AVAR hakemleri olarak ise Halil Umut Meler ve Mustafa Emre Eyisoy açıklandı.

Trabzonspor'un ev sahipliğinde Akyazı'da oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak.