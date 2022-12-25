Trabzonspor - Fenerbahçe maçında görsel şölen!

Ligde yeniden yükselişe geçip, zirveye oynamak isteyen Trabzonspor , Dünya Kupası arası sonrasında lider Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Tribünlerde ise harika görüntüler vardı. Mücadele başlamadan önce taraftarlar, tezahüratlara başlarken, takımlarına tam destek verdi. Akyazı Stadı'nda 35 bin 610 biletli futbolseverin, zorlu mücadeleyi takip ettiği öğrenildi. Trabzonsporlu taraftarlar, 90 dakika boyunca bir an olsun susmak bilmezken, takımları adına itici güç oldu.

Görsel şölen...

Bu arada Trabzonsporlu taraftarlar, mücadele öncesinde de harika bir görsel şova imza attı. Maçtan hemen önce dev bir koreografi açan Bordo-Mavili futbolseverler, maraton tribünün bulunduğu bölümden harika bir şov yaptı. Yapılan koreografide ise şu ifadelere yer verildi: "Trabzon, Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir" koreografisi altına "Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran, namerttir. Ne Mutlu Türküm diyene."