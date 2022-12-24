Trabzonspor-Fenerbahçe maçında gergin ortam!

Süper Lig 'in 14. haftasında Trabzonspor , Fenerbahçe 'yi konuk etti. Kritik mücadele puan tablosu açısından büyük önem taşıyordu. Bordo-Mavililer kazanırsa Kanarya ile puan farkını 3'e düşürecek ancak Sarı-Lacivertliler kazanırsa Karadeniz devi ile puan farkını 9'a çıkaracaktı.





Kulübelere kart!

Bu nedenle çok kritik olan karşılaşmada iki takımın da tek hedefi galibiyet olurken, mücadelede zaman zaman tansiyon da yükseldi. Sert geçen maçın ilk yarısında hem sahadaki futbolculara hem de kulübedeki futbolcu ve antrenöre olmak üzere kart yağdı.

Orhan Ak'tan şiddetli itiraz

Mücadelenin 18. dakikasında Trezeguet sarı kart gördü ve hakem Halil Umut Meler tarafından mücadelenin ilk cezası geldi. 3 dakika sonra yine Trabzonspor'dan Maxi Gomez sarı kartla cezalandırıldı. 27'de bir sarı kart da Bordo-Mavili kulübeye çıktı. Bir pozisyon sonrasında hakeme sert itirazda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak, Halil Umut Meler'den sarı kart gördü.

42. dakikada ortam bir anda gerildi. Bakasetas, faul pozisyonu sonrasında Batshuayi itince Belçikalı forvet yere düştü. Hemen Halil Umut Meler, Bakasetas'a doğru koştu ve sarı kartı gösterdi, tansiyon yükselince Batshuayi'ye de bir sarı kart çıktı. Bu sırada Fenerbahçe kulübesi de ayaklandı, bir sarıdan da İrfan Can Eğribayat nasibini aldı.

İlk devrenin uzatma anlarında ise Miguel Crespo, Bakasetas'a yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırıldı. Böylece Medical Park Stadyumu'ndaki Trabzonspor-Fenerbahçe kapışmasının ilk devresinde tam 7 kart çıktı.





Oyundan atıldı!

İkinci yarıda da ilk 45 dakikadaki yüksek tansiyon sürdü. 55'te Trabzonsporlu Vitor Hugo sarı kart gördü, 57'de Miguel Crespo, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı!

Kulübeye bir sarı daha...

61'de Fırtına'nın Maxi Gomez'le golü geldi, ofsayt tartışmaları olurken, Fenerbahçe kulübesindeki Mert Hakan Yandaş da itirazlarından sarı kartla cezalandırıldı.

Böylece Trabzonspor'un 2-0 kazandığı mücadelede 7 sarı, 1 kırmızı kart çıktı!