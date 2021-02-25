Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’da yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen’in yanı sıra dinlendirilen Hugo antrenmanda yer almadı. Ayrıca Uğurcan, Erce, Baker, Hosseini ve Marlon da antrenmanda yer almazken, Yusuf ile Faruk Can ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)