Trabzonspor - Fenerbahçe derbisiyle Spor Toto Süper Lig 'in 15. haftasında büyük heyecan yaşandı. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige 40 gün verilen ara, bu hafta sona erdi. Arjantin'in yıllar sonra Dünya Kupası'nı müzesine getirdiği turnuva sonrasında Süper Lig'i derbi heyecanı sardı.





Yeni sezonda Jorge Jesus yönetiminde başarılı bir performans gösteren Fenerbahçe, Trabzon'a lider olarak gitti. Son şampiyon Trabzonspor'da ise dünya kupası nedeniyle verilen arada sakatların çoğu geri döndü. Müthiş bir mücadeleye sahne olan dev maçı ev sahibi Trabzonspor 2-0 kazandı. Fenerbahçe 2. yarının hemen başlarında Crespo'nun gördüğü 2. sarı nedeniyle 10 kişi kaldı. Sarı lacivertlilerin 10 kişi kalmasının ardından ev sahibi baskısını arttırdı ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Trabzonspor'un gollerini Maxi Gomez ve Trezeguet kaydetti.





4. sıraya yükseldi, fark 3'e düştü

Ligde tam 655 gündür evinde bileği bükülmeyen Trabzonspor, Akyazı’da Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçın da sadece 1’ini kaybetti. Bordo-Mavililer, 40 bin taraftarının desteğiyle müthiş seriyi devam ettirdi, 6 puanlık farkı azalttı ve “Yarışta ben de varım” mesajı verdi. 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+11. dakikada Trezeguet'nin attığı golle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ile arasındaki farkı 3'e düşürdü, 26 puan ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti.









Akyazı'dan çıkış yok...

Trabzonspor’un oynadığı kritik Fenerbahçe maçında en büyük kozu taraftarı oldu. Akyazı Stadı uzun bir aradan sonra tıklım tıklım doldu. En ucuzu 300, en pahalısı 1900 TL olan derbi biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösterirken, kalan son koltuklar da sabah saatlerinde tükendi. Fırtına, ezeli rakibini devirip hem zirveyle puan farkını 3’e indirdi hem de müthiş serisini devam ettirdi. Öyle ki Bordo Mavililer, tam 655 gündür taraftarı önünde ligde kaybetmiyor.





Mert Hakan çıldırdı

Trabzonspor'un ilk golü sonrasında Fenerbahçe Mert Hakan saha kenarında çılgına döndü ve Halil Umut Meler tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Maç anında güvenlik görevlisi tartıştığını söyleyen Mert Hakan Yandaş, maç sonrasında çarpıcı ifadeler kullandı. Yıldız futbolcu ;'Ortada giden bir maçtı, iki takım da iyi mücadele etti. İkinci yarı her Trabzonspor maçında olduğu gibi yine 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, hafta içi idmanlarda 10 kişi oynamaya hazırlandık. Ama ben ısınırken, güvenlik görevlisi bana saldırıyor. Alışmışlar rahatlığa. Konuşmayalım, efendi gibi duralım diyoruz... Adam görevli, bana hareket yapıyor, sonra da susmamı bekliyorlar! Kimden geliyor bu rahatlık? Geçen sene son maçta da bunlar oldu! Güvenlik, polis görevlisi... Bana saldırdılar. Biz de bu vatanın evladıyız, ne yaptık? Yapmayın! Herkes işini yapsın! Yazık günah! Dünyayı kurtarmıyoruz. Bir sakin olun.' dedi.

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Jesus'tan kırmızı kart itirafı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-0 yenildiği maç sonrasında dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus, Crespo'nun kırmızı kart görmesiyle ilgili; 'Bu durum zaman zaman oyuncularımızla, zaman zaman hakemle alakalı. Bugün Crespo’nun gördüğü kartla ilgili bir şey diyemem ama diğer 2 kırmızı kartlarda, Batshuayi ve Joao’nun gördüğü kartlarda biraz kolay atıldıklarını düşünüyorum. Bu dediğim bugün için geçerli değil. Bunu kendi aramızda defalarca konuşmamıza rağmen bu durum devam ediyor. Özellikle İsmail’in Şampiyonlar Ligi elemesinde gördüğü kırmızı karttan itibaren bu konuyu aramızda konuştuk fakat hala kontrol edemediğimiz bir durum bu. Bazen oyuncuların duygusal dengesini kaybetmesinden kaynaklanabiliyor kırmızı kartlar. Bazen de hakemler Fenerbahçe oyuncularına kırmızı kartı kolay gösterebiliyorlar. Şüpheli pozisyonlarda hemen kırmızı karta başvurabiliyorlar. Kırmızı kartların daha net ve kesin pozisyonlarda verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu durum teknik veya taktik durum değil, baskı altında oynayabilmeleriyle alakalı. Bugün bir maç kaybettik. Bu haftaki maçlar tamamlandığında liderliği kaybedecek miyiz bilmiyoruz ama en önemlisi sezon bittiğinde birinci sırada olmak.' diye konuştu.





Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'un evinde Fenerbahçe'yi Maxi Gomez ve Trezeguet'nin attığı gollerle 2-0 yendiği maç sonrası tartışmalı pozisyonları Bein Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında eski hakemler değerlendirdi. İşte dev maça damga vuran pozisyonlar...





TREZEGUET'İN KARTI

SORU: "Trezeguet'in sarı kartı doğru mu?"

Lale Orta: Sarı doğru.

Deniz Çoban: Hakem tereddüt etmeden kartı verdi, doğru.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz faul, karar doğru.

MAXİ GOMEZ'İN KARTI

SORU: "Maxi Gomez'in Serdar Aziz'e müdahalesinda kart doğru mu?"

Deniz Çoban: Kesinlikle doğru bir kart.

Lale Orta: Burada doğru bir kart kullanılıyor.

Bülent Yıldırım: Kart doğru.

GOLDE OFSAYT VAR MI?

SORU: "Maxi Gomez'in golünde ofsayt var mı?"

Lale Orta: Ofsayt yok.

Deniz Çoban: Ofsayt çizigisi çizildikten sonra söyleyecek bir şey yok. Bu çizgilere inanmak zorundayız.

Bülent Yıldırım: Sosyal medya, Osayi'nin pozisyonu bozduğunu fark etmiyor.





ELLE MÜDAHALE VAR MI?

SORU: "Osayi'nin topa vurduğunda Gustavo Henrique'nin elle müdahalesi var mı?"

Deniz Çoban: Burada top yüze geliyor, elle temas yok.

Lale Orta: Asla elle oynama yok, el zaten doğal konumda.

Bülent Yıldırım: Pozisyonun başlangıcında bence ofsayt var.





SERDAR AZİZ'İN MÜHALESİ VAR MI?

SORU: "Osayi-Gustavo Henrique pozisyonunun devamında, Serdar Aziz'in Abdülkadir Ömür'e müdahalesi var mı?"

Deniz Çoban: Burada bir penaltı yok, devam doğru.

Lale Orta: Abdülkadir Ömür, Serdar Aziz'in ayağı kalktıktan ve topa vurduktan sonra geriden geliyor. Bir faul yok.

Bülent Yıldırım: En doğru karar pozisyonun başındaki ofsayt.





CRESPO'NUN KARTI

SORU: "Crespo'nun ilk sarı kartı doğru mu?"

Lale Orta: İlk sarı doğru.

Deniz Çoban: Doğru.

Bülent Yıldırım: Kesinlikle doğru kart.





PENALTI VAR MI?

SORU: "45+7'de Serdar Aziz'in Bartra'ya müdahalesi penaltı mı?"

Deniz Çoban: Penaltı yok.

Lale Orta: Temas var ama rakibin yüzünü aramıyor. Bartra, iki futbolcu arasında kalıyor. Penaltı olmaz.

Bülent Yıldırım: Serdar Aziz'in penaltılık bir müdahalesi yok. Ayrıca Gustavo'nun da burada elle oynaması yok.

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VITOR HUGO'NUN KARTI

SORU: "Vitor Hugo'nun kartı doğru mu?"

Lale Orta: Doğru.

Deniz Çoban: Doğru.

Bülent Yıldırım: Müthiş doğru bir kart.





CRESPO'NUN KIRMIZISI

CRESPO'NUN KIRMIZISI

SORU: "57'de Crespo'nun ikinci sarı kartı doğru mu?"

Deniz Çoban: Bundan daha açık ikinci sarı kart olamaz.

Lale Orta: Dünya Kupası'nda bazen kurallar esnetilebiliyor, her pozisyona kart çıkmıyor. Ancak bu şekilde ayağa basan Messi de olsa atılır! Uzaydan bile görülecek pozisyon.

Bülent Yıldırım: Bu net bir şekilde tabanla çivileme! Yukarı gelse, kırmızı bile çıkabilir. Sarı kartı olan bir oyuncu zaten böyle de gelmemeli. Bileğe otursa ayak, direk kırmızı. Hakemi de kararından dolayı alkışlıyorum.