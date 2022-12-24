Dünya Kupası arasının sona ermesinin ardından hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'yla "merhaba" dediğimiz Türk futbolunda Süper Lig heyecanı dün oynanan iki karşılaşma ile başladı. Antalyaspor'un sahasında Ankaragücü'ne 2-0 kaybettiği, Başakşehir'in ise deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ettiği haftanın kritik mücadelesi ise bugün saat 19:00 Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

Süper Lig'de 29 puanda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, bu önemli maçı kazanarak yoluna devam etmek isterken, ev sahibi Trabzonspor da lideri devirerek üst sıralara tırmanmanın hedefinde...





Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak bu dev karşılaşma öncesinde Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmayı yönetecek hakemi açıklamıştı. Bu zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcıları olarak da Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen atandı. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Suat Arslanboğa.

VAR BELLİ OLDU

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında VAR olarak görev yapacak isimler de açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun belirlemesine göre bu akşam oynanacak dev mücadelede VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR olarak da Serkan Tokat görevlendirildi.

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