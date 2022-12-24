Fenerbahçe , Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Trabzonspor 'a 2-0 mağlup oldu. 57. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kalan Miguel Crespo, Hatayspor maçı öncesi cezalı duruma düşerken Kanarya; Sivasspor ve Giresunspor maçlarının ardından Trabzonspor karşılaşmasını da 10 kişi tamamladı. İlk 12 haftada 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, üst üste 2. mağlubiyetini alıp zirve yarışında ağır yara alırken teknik direktör Jorge Jesus, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

'Mağlubiyetler 1 kişi eksik olduğumuz maçlarda geldi'

11'e 11 oynanıyorken dengeli bir oyun olduğunu, kırmızı kart sonrasında dengeyi yakalayamadıklarını vurgulayan Jesus, "Üst üste 3 maçtır kırmızı kart görüyoruz ve bugüne kadar aldığımız bütün mağlubiyetler 1 kişi eksik olduğumuz maçlarda geldi." dedi.









'Gerekli düzenlemeleri yapamadan golü yedik'

Kırmızı kart sonrasında işlerin zorlaştığını aktaran Portekizli teknik adam, "İlk 45 dakikada kalesinde tehlike gören takım Trabzonspor'du. Henüz 10 kişi oynamak için gerekli düzenlemeleri yapamadan golü yedik." dedi ve ekledi:

'Onu ve Michy Batshuayi'yi çıkaracaktık'

"Miguel Crespo'nun kırmızı kart gördüğü dakikada onu ve Michy Batshuayi'yi çıkaracaktık. Bunu konuştuk, teknik veya taktik problem değil. Ama 10 kişi kalınca, işler bizim için zor bir hale geliyor."







